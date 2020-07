AirPods 3 se budou podobat řadě Pro nejen zvenčí, ale i zevnitř

Díky poměrně velkému množství nejrůznějších úniků informací se stalo již jakýmsi veřejným tajemstvím, že Apple chystá na konec letoška či začátek příštího roku uvedení 3. generace sluchátek AirPods. Ty by měly vycházet z řady Pro, avšak kvůli nutnosti udržet jejich cenu na nižší úrovni se nedočkají vychytávek typu ANC či režimu propustnosti. Jeden by tak možná řekl, že díky absenci těchto prvků je Apple vyrobí prakticky stejně jako AirPods 1. či 2. generace, jen s jiným tělem. Opak je však podle analytika Ming-Chi Kua pravdou.

Přestože Apple díky nenasazení ANC či režimu propustnosti u AirPods 3. generace uvolní v těle sluchátek relativně dost místa a tudíž by nemuselo být potřeba prakticky sahat do nynějšího výrobního schématu “vnitřností” AirPods 2. generace, podle Kua je kalifornský gigant rozhodnut přeci jen uspořádáním komponentů zamíchat. To by se mělo výrazně přiblížit tomu, které Apple používá nyní u AirPods Pro, což by mu mělo v budoucnu poskytnout výhodu při snaze základní AirPods vylepšit o nové funkce. Toto rozhodnutí však bude nyní pro Apple samozřejmě finančně náročnější než kdyby jen mírně upravil uspořádání “vnitřností” za AirPods 2. generace pro potřeby těla AirPods 3. generace.

Čím dál lepší

Co se týče letošní prodejnosti AirPods, té Kuo věští zlaté časy. Oproti loňskému roku by totiž měla dle něj vzrůst o úctyhodných 65 % a to i díky rozhodnutí Applu nepřibalovat k iPhonům 12 kabelová sluchátka EarPods. Zlaté časy AirPods však částečně skončí již příští rok, kdy má dle analytika strmý prodejní růst zpomalit. To si mají totiž sluchátka meziročně polepšit “jen” o 28 %, což je oproti letošku či loňsku svým způsobem málo. Na druhou stranu je však nutné říci, že se trh zkrátka pozvolna AirPody zasycuje a je tak naprosto jasné, že strmý růst musí pozvolna přestat.