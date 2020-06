Nové AirPods Pro? Ne, to jen Honor drze okopíroval jejich design u svých nových sluchátek

Ve stínu včerejší úvodní Keynote vývojářské konference WWDC uspořádal dnes čínský HONOR svou vlastní akci pro představení nových produktů. Ta by nechala za běžné situace všechny jablíčkáře zcela chladnými. Ovšem to, co se odehrálo v samotném závěru vzbudí zcela určitě ve světě Applu slušné pozdvižení. Honor totiž představil sluchátka, která jsou takřka dokonalou kopií AirPods Pro.

Zatímco v případě AirPods jsme na kopírování ze strany předních čínských výrobců již víceméně zvyklí, u řady Pro tomu tak až do dnešního dne nebylo. První kopírovací vlaštovka je však přeci jen tu a má ji na svědomí právě Honor. Ten ji zatím nazývá jen jako True Wireless Earbuds a své fanoušky láká především na její výdrž, která činí v kombinaci s nabíjecím pouzdrem, které je též s tím od AirPods Pro designově totožné, slušných 24 hodin. Jen pro zajímavost, i zde se sluchátka s AirPods Pro shodují.

Podle Honoru by měla mít sluchátka vynikající zvukovou kvalitu, funkci potlačení okolního hluku při hovorech, elementární odolnost vůči vodě či intuitivní ovládání skrze ovládací prvky na jejich „šťopkách“. Na rozdíl od AirPods Pro jim však chybí jak aktivní potlačení okolního hluku, tak i režim propustnosti. Dá se však předpokládat, že absence těchto technologií se projeví i na jejich ceně, která nebude zcela určitě nikterak vysoká. Za kolik se bude novinka prodávat je nicméně zatím nejasné.