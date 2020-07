Jak se programováním nepolíbenému nadšenci podařilo vytvořit revoluční hudební aplikaci pro iPady

Když společnost Apple po skončení letošní vývojářské konference WWDC vyhlásila vítěze Apple Design Award, byla mezi oceněnými také aplikace s názvem StaffPad. Jedná se o revoluční aplikaci, která dokáže z ručně psaného notového zápisu nejen vytvořit klasický zápis, ale také převést psaný záznam na zvuk. Možná vás napadne, že za aplikací s těmito schopnostmi bude stát geniální a v oboru vzdělaný programátor, ale není tomu tak. Londýňan David Williams Hear není školeným programátorem a ani v tomto oboru nemá vysokoškolský titul. Přesto dokázal vytvořit aplikaci, která si vysloužila obdiv hudebníků i odborníků z oblasti programování.

StaffPad je výkonná profesionální aplikace, která slouží skladatelům, dirigentům i samotným hráčům. Čtyřiatřicetiletý Hearn, který je jejím autorem, podle svých vlastních slov nikdy nesnil o práci programátora aplikací. Od malička tíhnul především k hudbě, hrál na řadu nástrojů a skládal vlastní písně. Nápad na vytvoření aplikace StaffPad se zrodil ve chvíli, kdy Hearn pracoval jako skladatel, a náplní jeho práce byla tvorba hudba pro filmy a televizní pořady. Hearn si při své práci všiml, že zatímco elektronické přístroje pro tvorbu hudby zaznamenávaly obrovský pokrok kupředu, skladatelské programy zůstávaly svým způsobem na stejné úrovni, na jaké se nacházely v devadesátých letech minulého století. Když se snažil přijít na způsob, který by ulehčil převod ručně psaného notového zápisu do digitální podoby, narazil na stránku Google Code, v jejíž informační sekci se nacházela zmínka o plánu na vytvoření systému pro rozpoznání ručně psaných not. Rozhodl se napsat tvůrci stránek e-mail s nabídkou spolupráce, a díky tomu se poznal s Matthewem Teschem. Tesch naprogramoval základní prototyp v jazyce Java a odeslal návrh Hearnovi. Systém fungoval, a dvojice se rozhodla přetvořit ho ve funkční aplikaci. Její tvorba si podle Hearna vyžádala značnou finanční i osobní investici, která se ale vyplatila. Na aplikaci pracovaly dva oddělené týmy – jeden v Evropě, druhý ve Spojených státech. Než se aplikaci podařilo vyladit k dokonalosti, trvalo to pět let. První verze StaffPadu byla určena pro počítače s operačním systémem Windows 8 a byla vydána v roce 2015. Když o něco později Apple představil svůj iPad Pro s podporou Apple Pencil, uvědomil si Hearn, že by se mohlo jednat o ideální platformu pro jeho aplikaci.

Hearn rozšířil vývojářský tým a veškeré finanční prostředky se rozhodl investovat do první verze StaffPadu pro iPad. Vývoj trval další čtyři roky. StaffPad pro iPad spatřil světlo světa v únoru letošního roku, a nabízel spoustu užitečných funkcí. Aplikace si rychle získala oblibu ze strany profesionálů, kterým výrazně usnadnila jejich práci. Aplikace v současné době nabízí řadu nástrojů pro tvorbu i spolupráci v reálném čase, její tvůrci na ní ale hodlají do budoucna pracovat ještě intenzivněji. StaffPad najde využití nejen u skladatelů, ale také u samotných hudebníků, kterým může nahradit klasické „papírové“ noty. Aplikace je ke stažení v App Storu za 2290 korun, k dispozici je také pro operační systém Windows.