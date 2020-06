Apple vyhlásil vítěze Design Award 2020

Společnost Apple stejně jako každý rok vyhlásila i letos po skončení vývojářské konference WWDC vítěze Apple Design Awards. Touto cenou odměňuje cupertinská společnost podle svých slov nejlepší tvůrčí a technické počiny na poli vývoje aplikací, designu, inovací a technologií na platformách Apple. Jak vypadá letošní seznam vítězů?

Darkroom

O aplikaci Darkroom jsme se zmiňovali i na stránkách LsA. Jedná se o výkonný, komplexní editor fotografií s možnostmi přidání filtrů, funkcí editoru křivek pro intuitivní vyladění světel a barev na snímcích, ale také s podporou hromadných úprav, RAW souborů a možností vytváření vlastních filtrů. Díky opravdu bohaté nabídce funkcí je aplikace Darkroom vhodná jak pro naprosté začátečníky, tak i pro profesionální uživatele. Příjemnou třešinkou na dortu je elegantní uživatelské rozhraní.

Shapr3D

Aplikace Sharpr3D přináší revoluci ve způsobu práce s CAD nástroji. Díky Sharpr3D již k tomuto účelu nepotřebujete stolní počítač s obřím monitorem – tato šikovná aplikace pro iPad se může pochlubit úctyhodným výkonem, kompatibilitou se všemi hlavními formáty souborů CAD a podporou okamžitého exportu pro 3D tisk. V aplikaci můžete pracovat jak prstem, tak i s pomocí Apple Pencil.

Looom

Aplikace Looom je určena pro ruční animaci na iPadu. Díky této aplikaci je celý proces mnohem rychlejší a snazší, a zvládnou ho i nezkušení uživatelé a naprostí začátečníci. V Looom lze pracovat jak prstem, tak i s Apple Pencil, ovládání je jednoduché a intuitivní, uživatelské rozhraní přehledné. Looom ale zároveň nabízí také dostatek vyhovujících nástrojů pro profesionály. „Návrat ke kreslicímu plátnu nikdy nebyl příjemnější,“ uvádějí profesionálové z Iorama Studio, které za vývojem aplikace stojí.

StaffPad

Aplikaci StaffPad jistě ocení všichni hudebníci. Tento nástroj totiž umí během mžiku převést v reálném čase ruční notový zápis do profesionálního formátu, ať už noty a další značky píšete prstem, nebo za pomoci Apple Pencil. Profesionální notový zápis vám bude na obrazovce vašeho iPadu vyrůstat doslova před očima, stiskem tlačítka si navíc můžete své dílu nechat okamžitě přehrát celým virtuálním orchestrem.

Sayonara Wild Hearts

Sayonara Wild Hearts je jednou z her, které společnost Apple propagovala v rámci spuštění své služby  Arcade. App Store hru popisuje jako osmdesátkový hudební klip křížený s klasickou arkádovou hrou. Úkolem hráče v této neobyčejné a skvěle vypadající originální hře je zlomené srdce. Okouzlujícím a snovým prostředím hry se přitom bude pohybovat na motorce za doprovodu působivého soundtracku s hlasem Queen Latifah.

Song of Bloom

Hra Song of Bloom pochází z dílny vývojáře Philippa Stollenmayera, který proslul svými originálními fyzikálními hrami jako třeba Bacon, Pancake nebo Burger, ve kterých se zkrátka hází jídlem. Song of Bloom je ale ze zcela jiného soudku. Jedná se o kreativní logickou hru plnou hlavolamů, vyrůstajících jeden z druhého, o hru plnou překvapení, která rozhodně stojí za zkoušku.

Where Cards Fall

Hru Where Cards Fall si podobně jako Sayonara Wild Hearts můžete pamatovat z uvádění  Arcade. Where Cards Fall se může pochlubit dojemným příběhem, ale také originalitou a krásnou grafikou. V této logické hře je úkolem hráčů stavět důmyslné domy z karet tak, aby se po nich mohli přeskákat nebo přelézt, přičemž každá úroveň odpovídá vzpomínce hlavního protagonisty.

Sky: Children of the Light

Hra Sky: Children of the Light se od většiny ostatních her tak trochu liší. Je totiž založena především na velkorysosti. Co to znamená v praxi? Nosným tématem celé hry je touha pomáhat ostatním. Hra je založená především na vstřícné spolupráci hráčů, kteří společnými silami řeší rébusy nebo si zkrátka jenom povídají. Hra Sky: Children of the Light se navíc může pochlubit opravdu okouzlující grafikou.