Twitter zakročil proti programátorským termínů. Údajně jsou příliš rasistické

Máme tu další den a s ním i celou řadu podivných bizarností, které se kvůli protestům ve Spojených státech začínají rojit jako houby po dešti. Pakliže vás nějaké detailnější informace minuly, nebo jste poslední týdny žili v jeskyni, uvedeme vás do situace.Těsně po smrti afroameričana George Floyda totiž vypukly masivní, často násilné demonstrace, které se táhnou již týdny a nezřídka vyústí i v nějakou tu šarvátku s policií. K tomu se v mnoha městech přidalo rabování, žhářství, útoky na občany bílé pleti a další násilnosti, které by logicky měly být zmírněny zásahem vyšších institucí. Místo toho ale státníci i společnosti protestujícím ustupují a snaží se napravovat křivdy minulosti pomocí aktivního předělávání stávajících struktur a systémů. Jednou z obětí jsou i programátorské termíny, které Twitter označil za rasistické a hodlá je změnit na o poznání méně pobuřující alternativu.

Programátorská komunita se totiž často uchyluje k názvům jako je blacklist, tedy černá listina, nebo typ relativního vztahu master, tedy pán, a slave, tedy otrok. Ačkoliv se tyto zavedené termíny používají již desítky let a nikoho dosud ani vzdáleně nenapadlo je měnit nebo nedejbože označovat za rasistické, mediální gigant Twitter to vidí jinak a chce proti těmto kontroverzním výrazům zasáhnout. Nejedná se však o jediné položky na seznamu, společnost rovnou vydala celý seznam termínů, které musí být předělány a zakázány. Samozřejmě programátorům ulehčila práci a přišla rovnou i s alternativami, které mají stávající výrazy eliminovat. Místo blacklistu, tedy zakázaného seznamu, se tak nově bude používat denylist a namísto dvojice master/slave pak připadá v úvahu leader a follower, tedy vůdce a následovatel. Změny se tak budou týkat nejen přímo samotného kódu a jeho struktury, ale i dokumentace a přidružených příruček. Proces transformace nicméně pravděpodobně vyjde podle expertů na miliony dolarů a potrvá měsíce. Pozměnit klíčovou komunikaci mezi zaměstnanci totiž není jednoduché, ba v některých případech je to až nemožné.

O svém záměru Twitter informoval na svém technickém účtu, kde vydal oficiální prohlášení pojednávající o tom, že stávající programátorské termíny neodpovídají zásadám inkluzivního jazyka a nabourávají hodnoty, které společnost má. Ostatně, nejedná se o první a pravděpodobně ani poslední velkou korporaci, která se k podobným bizarnostem uchyluje. Podobnou taktiku totiž zvolila také investiční banka JPMorgan, server GitHub, kam programátoři nahrávají své kódy, nebo internetový prohlížeč Chromium. Ten spolu s Googlem vyzval vývojáře, aby se vyhnuli rasistickým výrazům jako je blacklist a whitelist a pokud možno nahradili tyto termíny jinými, méně kontroverzními. Uvidíme, kam celá gradující a pomalu eskalující situace ještě zajde. Poraženecký přístup totiž zaujímají takřka všechny velké společnosti a dokonce hromadně přerušují reklamní styky s Facebookem a požadují po něm, aby efektivněji bojoval proti nenávistným projevům. Řeč je například o Coca-Cole, Unileveru nebo Starbucks. Nezbývá než doufat, že rozum nakonec zvítězí a obě strany dojdou ke společnému konsenzu.