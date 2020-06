Facebook v krizi: Kvůli rasismu na jeho síti s ním přestává spolupracovat čím dál více partnerů

Je to teprve pár dní, co jsme informovali o tom, že se gigantická společnost Viber rozhodla doslova ze dne na den přestat využívat služeb Facebook a aktivně s ním spolupracovat. Tímto razantním krokem chtěla upozornit na absenci jednotných postupů, které by na Facebooku eliminovaly nenávistné komentáře. Sociální síť totiž i přes PR vyjádření odmítá s aktuální situací něco dělat a většina projevů rasismu zatím prochází sítem. Platforma Viber s více než miliardou uživatelů se tak od nástrojů svého obchodního partnera distancovala a jak to tak vypadá, další společnosti rychle následují. Vzniklo dokonce hnutí StopHateForProfit, které má podtrhnout nutnost proti nenávistné rétorice razantně zakročit.

Těsně poté, co hnutí StopHateForProfit, za níž stojí 6 organizací včetně Anti-Defamation League a NAACP, vyhlásilo bojkot reklamy Facebooku a jeho laxního přístupu se k hromadnému protestu začala přidávat řada společností: Tou první byla platforma Viber, která nabízí obsah a komunikační prostředky téměř miliardě uživatelů. Ta se vzdala jak gifů, tak dalších nástrojů a dobrovolně na sociální síť rezignovala z důvodu absence jednotného postupu, který by eliminoval nenávistnou rétoriku a sílící rasistické komentáře proti menšinám. Hnutí si rázem získalo podporu veřejnosti a také dalších organizací, které se snaží zlepšit život a podmínky utlačovaných menšin. Z tohoto důvodu tak StopHateForProfit vyjádřila podporu i řada dalších gigantů, včetně značky The North Face, stojící za kolekcí outdoorového oblečení, Patagonia a Rei. Ve všech těchto případech se jedná o výrobce prémiového venkovního oblečení a příslušenství, kteří na reklamách průměrně utratí stovky milionů dolarů.

Aby toho nebyla však málo, reklamy Facebooku se vzdala i platforma Upwork nabízející práci nezávislým freelancerům a správce hesel Dashlane, který funguje na bázi cross-platform. Většina těchto společností vydala více méně stejně znějící prohlášení, že odmítají podporovat giganta, který záměrně ignoruje společenské problémy a vyhýbá s jejich řešení. Zároveň upozornili na fakt, že většina korporací preferuje zisk před sociálním dopadem a v podobném duchu zkrátka nelze dále pokračovat. Pravděpodobně nejdelší prohlášení si připravil marketingový šéf Dashlane Joy Howard, podle nějž Facebook hýří sliby, ale odmítá konat. Kam vítr, tam plášť a zkrátka se společnost řídí jen penězi. Proto je načase na Facebook rezignovat a připravit ho o jeden z příjmů. Uvidíme, zda bude mít teto masivní posun nějaký markantní vliv na přístup sociálního giganta.