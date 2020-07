Jak se Apple v iOS 14 a iPadOS 14 stará o vaše soukromí?

Společnost Apple klade velký důraz na bezpečnost a ochranu soukromí svých zákazníků. V každé nové verzi svých operačních systémů se snaží příslušná opatření co nejvíce vylepšovat, a nejnovější iOS 14 a iPadOS 14 nejsou v tomto směru žádnou výjimkou. Uživatelé se mohou těšit na vylepšená bezpečnostní opatření v prohlížeči Safari nebo třeba ve způsobu, jakým jednotlivé aplikace přistupují ke knihovně fotografií. Pojďme si v tomto článku shrnout, jak se nejnovější operační systémy pro iPhony a iPady postarají o zajištění soukromí svých majitelů.

App Store a aplikace

Snaha společnosti Apple o maximální ochranu soukromí jejích zákazníků se vztahuje i na praktiky vývojářů aplikací třetích stran. V App Storu v operačních systémech iOS 14 a iPadOS 14 najdete novou sekci, která nese pojmenování App Privacy. Uživatelé se díky této sekci mohou snadno dozvědět, jaká konkrétní data specifická aplikace sleduje, a díky tomu se mohou rozhodnout, zda ji skutečně chtějí instalovat na svůj iPhone či iPad. Toto opatření má nicméně jeden háček – příslušné údaje totiž Applu poskytují sami tvůrci aplikací. Existuje ale jistá pravděpodobnost, že doby vydání stabilních verzí iOS 14 a iPadOS 14 zavede Apple vlastní způsoby ověřování těchto informací. Aplikace to také budou mít v iOS 14 a iPadOS 14 horší se sledováním a uživatelé nad ním získají ještě větší kontrolu. Žádosti o sledování můžete aktivovat již teď v Nastavení -> Soukromí -> Tracking. V iOS 14 a iPadOS 14 přibude také nová funkce, díky které se budete moci rozhodnout, zda chcete jednotlivým aplikacím povolit přístup k vaší konkrétní nebo jen přibližné poloze. Polohu můžete u jednotlivých aplikací upřesnit v Nastavení -> Soukromí -> Polohové služby. V Nastavení -> Soukromí -> Fotografie zase budete moci určit, k jakým fotografiím a albům budou mít jednotlivé aplikace přístup.

Schránka

Schránku při kopírování a vkládání obsahu využívá na iPhonu a iPadu snad každý. Kromě obyčejného textu ale často do schránky kopírujeme různé citlivé údaje, jako jsou hesla nebo data k platebním kartám. Je pochopitelné, že některé aplikace – jako jsou například webové prohlížeče – umí číst obsah schránky. Zatímco u webových prohlížečů je přístup k obsahu schránky pochopitelný, jiné aplikace ho vlastně vůbec nepotřebují. V iOS 14 a iPadOS 14 se vám vždy v horní části displeje zobrazí upozornění na to, že některá z aplikací zkopírovala obsah ze schránky z jiné aplikace.

Safari

Webový prohlížeč Safari získal v operačních systémech iOS 14 a iPadOS 14 novou funkci, díky které můžete snadno a rychle zjistit, zda některá ze stránek používá nástroje pro sledování, a které to jsou. Funkce nese název Tracking Report a uživatelé ji mohou spustit po kliknutí na symbol „Aa“ v levé části adresního řádku v horní části okna prohlížeče Safari. V tabulce, která se vám zobrazí, získáte podrobnosti o celkovém počtu blokovaných sledovacích nástrojů a další užitečné údaje. Součástí webového prohlížeče Safari budou v iOS 14 a iPadOS 14 také doporučení ohledně tvorby a správy hesel a možnost aktivace upozornění na možné zneužití hesel.

Sign in with Apple

V letošních verzích mobilních operačních systémů od Applu se vylepšení dočká také funkce Sign in with Apple. Uživatelé se budou moci ještě pohodlněji a rychleji zaregistrovat s pomocí Sign in with Apple, a to nejen v různých aplikacích, ale také na webových stránkách. Jednou z největších výhod funkce Sign in with Apple je to, že nemusíte k registraci vůbec používat svou reálnou e-mailovou adresu – systém vám vygeneruje náhodnou adresu. Společnost Apple chce také uživatelům do budoucna umožnit snadný přechod z klasického přihlášení na systém Sign in with Apple.

Zabezpečení zařízení

Funkce Face ID a Touch ID jsou samy o sobě bezpečné. Apple je proto chce ve stabilních verzích operačních systémů iOS 14 a iPadOS 14 použít k přihlašování k účtům na webovém prohlížeči Safari, takže uživatelé budou postupně zbaveni nutnosti zapamatovat si hesla, a jejich účty tak budou ještě více zabezpečené. V iOS 14 a iPadOS 14 také přibyla jedna nenápadná, ale velice užitečná novinka – jedná se o signalizaci zapnuté kamery a mikrofonu. Pokud máte na svém iPhonu či iPadu již teď nainstalovanou betaverzi některého z těchto systémů, můžete si po spuštění fotoaparátu všimnout v horní části displeje malé zelené tečky, která indikuje spuštěný fotoaparát. Letošní operační systémy poskytnou uživatelům také možnost najít prostřednictvím nativní aplikace Najít zařízení od výrobců třetích stran. V iOS 14 a iPadOS 14 získáte také lepší možnosti kontroly nad tím, k jakým zařízením se váš iPhone či iPad bude připojovat. V rámci Wi-Fi připojení můžete také zabránit tomu, aby poskytovatel síťového připojení sledoval váš iPhone či iPad. Učinit tak můžete v Nastavení -> Wi-Fi, kde klepnete na název konkrétní sítě a aktivujete možnost Použít privátní adresu. Které vylepšení v iOS 14 a iPadOS 14 vás nejvíce potěšilo?