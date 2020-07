Knihovna aplikací z iOS 14 je skvělý pomocník, k dokonalosti jí však přesto kousek chybí

Na letošní WWDC 2020 bylo k vidění jako obvykle značné množství novinek. Zraky většiny uživatelů se ale upíraly především k novému iOS 14. Nebylo překvapením, že takřka několik desítek minut po představení všech systémů Apple zpřístupnil i první vývojářskké bety. Byl jsem poněkud skeptický, a tak jsem počkal několik dní, aby systém a jeho stabilitu raději řádně otestovali jiní. Jakmile jsem po všemožných diskuzích četl, že systém je stabilní a plynulý, s instalací jsem neváhal. A opravdu na to, že jde o první vývojářskou betu, mohu říct, že jsem překvapen plynulostí systému i výdrží baterie.

Přirozeně jsem se nejvíce těšil na představené nové funkce. Ač se na widgety převážně hubuje, já jsem s nimi velmi spokojen a k dokonalosti už jen chybí, aby se widget Kondice aktualizoval automaticky. Jedná se ale o chybu, kterou Apple bez diskuze vyřeší jednou z příštích verzí vývojářské beta verze. Asi nejpříjemnější novinkou je pro mě Knihovna aplikací, která ovšem také není z mého pohledu dotažená k dokonalosti. Jakmile jsem se s touto funkcí seznámil, většinu aplikací jsem z plochy odstranil. Nyní mám tedy na ploše asi 30 nejčastěji používaných aplikací, zbytek hledám právě v Knihovně.

V té jsou aplikace dle mého názoru velmi srozumitelně a přirozeně poskládány. Někomu může být proti srsti, že jednotlivé aplikace ve čtvercích nemají popis. To ale mně osobně nechává chladným, jelikož za roky používání už mám „v oku“ vzhled jednotlivých ikon. Někomu tento nedostatek vadit může, někdo na tom bude naopak podobně jako já. Pokud ovšem v Knihovně aplikací swipnete, objeví se seznam veškerých aplikací seřazený podle abecedy, problém je tak částečně vyřešen. Co mi ale poměrně vadí je nemožnost smazat aplikaci přímo z knihovny. Abych to uvedl na pravou míru, možné to je, ovšem pouze za předpokladu, že danou aplikaci máte zároveň na ploše. Pokud tomu tak není, je třeba aplikaci přidat na plochu, a následně až z tama ji smazat, což mi přijde opravdu nešikovné a možná zbytečné. Jinak mám z této nové funkce a potažmo celého operačního systému opravdu příjemný pocit, který jsem z iOS dlouho neměl. Jak jste na tom vy? Která novinka v iOS 14 vám přijde nejlepší a co by naopak zasloužilo vylepšit?