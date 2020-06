Mokro v Lightningu: Co se stane, když připojíte kabel do mokrého Lightning konektoru voděodolného iPhonu

Už od pradávna je tak nějak zřejmé, že dokáže voda po styku s elektřinou zabíjet – stačí si vzpomenout na různé filmy, ve kterých došlo k usmrcení pomocí fénu vhozeného do vany plné vody. Realita už ale samozřejmě v tomto případě tak legrační není. I když si to možná neuvědomujete, tak se s vodou a elektřinou můžete setkat opravdu často, a dokonce i u iPhonů. Přemýšleli jste někdy nad tím, co se stane, pokud do mokrého konektoru vsunete Lightning kabel?

Je to již pár generací nazpátek, co byla iPhonům přidělena certifikace IP, tedy určitá míra voděodolnosti a prachuodolnosti. iPhone tedy dokáže do určité míry vydržet kontakt s vodou bez toho, aniž by se poškodil. Apple však musel počítat s různými scénáři a úskalími, které mohou při použití iPhonu ve vodě nastat. Samozřejmostí je mechanické zamezení tomu, aby se voda dostala dovnitř zařízení – v tomto případě perfektně poslouží různé gumové kroužky, síťky a další. Co když se ale uživatel pokusí svůj iPhone, který před chvílí vytáhl z vody, nabít? Tato situace může lehce připomínat fén vhozený do vody. To by ale nebyl Apple, kdyby i s tímto nepočítal.

iPhone totiž dokáže rozpoznat, pokud se po připojení Lightning kabelu nachází v konektoru voda. Vás, jakožto uživatele, o tom samozřejmě informuje prostřednictvím notifikace. Pokud kabel vsunete do mokrého konektoru v uzamknutém stavu, tak se vám o této skutečnosti zobrazí notifikace, která vám radí, abyste kabel odpojili a nechali jej vyschnout. Nabíjení se samozřejmě v tomto případě nespustí. Pokud iPhone zrovna používáte a do mokrého konektoru vsunete kabel, zobrazí se podobná notifikace, ve které se můžete dočíst o tom, že nabíjení není k dispozici, a že po povolení nabíjení může dojít k poškození. V rámci této notifikace máte dvě možnosti – buď budete „nařízení“ respektovat, anebo zvolíte možnost Stav nouze: Ignorovat a nabíjení i přesto povolíte. Je ale nutné brát v potaz, že v tomto případě doopravdy může dojít k poškození, anebo klidně i k úrazu. V této situaci byste tedy váš iPhone rozhodně neměli nabíjet, popřípadě doopravdy jen v krajní nouzi.