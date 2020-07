Apple vystavil stopku aktualizacím pro čínský App Store

Jablečnou společnost poslední týdny stíhá jedna kontroverze za druhou, zejména pak v souvislosti s čínským App Storem, kde mělo dojít ke smazání až třetiny všech her kvůli neplatné licenci. Ta totiž tamním vývojářům umožňuje publikovat hry veřejně, tedy až poté, co projdou náležitou kontrolou a cenzoři je uznají za vhodné. Tisíce titulů ale tuto licenci postrádalo, a tak Apple ustoupil čínské vládě a dal tvůrcům čas do 30. června, aby dali svou hru k oficiálními schvalovacímu procesu. Jak si jistě můžete domyslet, řada programátorů odmítla takto učinit, což donutilo společnost jednat a přistřihnout vývojářům křídla. Ačkoliv se Apple zatím neuchýlil k úplnému stažení her z App Storu, studia přijdou o možnost své dílo aktualizovat nebo vytvářet dodatečný obsah.

Konec konců, ačkoliv Applu tento krok řada uživatelů i státníků vyčítá, jedná se o docela pochopitelnou situaci. Společnost má totiž v Číně obrovskou základnu uživatelů a odmítnout rozkaz tamní vlády by byl téměř rozsudek smrti. Proto se technologický gigant často snaží hledat kompromis a balancuje na hodně tenkém laně mezi důvěrou uživatelů a vládními regulacemi. Většina z nich je v platnosti od roku 2016, kdy Čína začala utahovat řetězy a vyžadovala po nadnárodních korporacích, aby plně vyhovovaly předepsaným stanovám a normám. Není tak vůbec divu, že se Apple snaží v zemi udržet seč to je možné. Navíc až 60 tisíc aplikací vyvíjených speciálně pro Čínu disponuje nějakou formou monetizace, ať už mikrotransakcemi nebo placeným přístupem.

„Naprosto nemáme tušení, jak se Applu podařilo vyhýbat se regulacím od roku 2016 tak dlouho. Ale vzhledem k obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou začíná být jasné, v čem je jádro pudla,“ vyjádřil se marketingový manažer pro organizaci App in China, Todd Kuhns. Jak to tedy tak vypadá, Apple čelí pořádnému dilematu, a byť se snaží vývojáře chránit pomocí pouhého zastavení aktualizací, je otázkou, jak dlouho tento nestabilní stav vydrží.