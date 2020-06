Apple začne hromadně mazat hry z čínského App Storu. Opět na popud vlády

Jablečná společnost se sice aktivně zasazuje o dodržování lidských práv, zakládá si na rovnosti, diverzitě a inkluzi, ale přesto občas sklouzne k nepříjemným manýrům, které se nelíbí ani samotné komunitě. Jedním z nich je například mírné podlézání čínské vládě, v jejímž případě se však Apple odvolává na to, že Čína tvoří velkou část portfolia a nemůže si jen tak dovolit ztratit tamní zákazníky nebo důvěru státníků. I z tohoto důvodu se kalifornský gigant rozhodl uchýlit ke kroku, za nějž ho budou fanoušci nejspíše znovu pranýřovat. A to smazat tisíce her z čínského App Storu, které obsahem neodpovídají zákonu z roku 2016.

Ačkoliv se Apple často tváří jako dokonale humánní společnost, která bez váhání upozorní na všechny společenské problémy a snaží se je aktivně napravovat, v lecčem musí držet krok s přáními vlády. Řeč je zejména o Číně, která je známá tím, že si diktuje podmínky pro podnikání zahraničních korporací a funguje jako jakýsi obrovský neprostupný štít. O tom svědčí už jen to, že zákonodárci v roce 2016 přispěchali s novou legislativou, která zakazuje vývojářům bez povolení vydávat hry. Krátce před tímto rozhodnutím ale na App Storu visely tisíce her, které kontroloři ještě neměli možnost prověřit, a tak se občas stalo, že nějaká kontroverzní hříčka prostě ze dne na den zmizela. Čína ale na dluh Applu nezapomněla a nově po něm požaduje, aby smazal všechny tituly bez licence, tudíž asi třetinu celého tamního App Storu.

Na druhou stranu lze tento krok chápat, jelikož Apple dobrovolně nad chybějícími licencemi přivíral oko a nechával vývojáře více méně bez dozoru. To státníky pochopitelně rozzuřilo a požadují, aby technologický gigant tuto chybu napravil. Od července se tak podmínky výrazně zpřísní a využití jakékoliv trhliny v systému ani možnost vydat hru, zatímco je v pořadníku pro udělení povolení nebude možné. Konec konců, podobně celý systém obcházeli i tvůrci z Rockstar Games, kteří zkrátka titul nejdříve vydali jinde, následně ho nahráli i na čínský App Store a dali hru na oko ke schválení. Uvidíme, jak se k celé záležitosti Apple postaví, nicméně již v únoru pořádal vývojáře, aby vyhověli požadavkům vlády. Jak to tedy tak vypadá, přinejmenším třetina tamního obchodu nejspíše postupně vymizí.