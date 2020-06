Čína se už nějakou dobu připravuje na vybudování Tchien-kung 3 (Nebeský palác), což není nic jiného než vlastní vesmírná stanice. V rámci celé mise by mělo být uskutečněno do roku 2023 jedenáct startů raket Long March 5B, které jednotlivé komponenty na oběžnou dráhu dopraví. První start by se měl uskutečnit již příští rok, kdy je v plánu dopravit do vesmíru základní modul o hmotnosti přibližně 20 tun. Stanice má poté sloužit jakožto pracoviště pro vědce z celého světa.