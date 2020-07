Test rychlosti. Jak si vede iOS 13.6 Beta 3 oproti iOS 13.5.1

Jak jistě víte, Apple v úterý uvolnil třetí betu iOS 13.6. Nás ovšem opět zajímá, jak se tento systém posunul v aspektu rychlosti a výdrže baterie. Rychlost operačního systému si opět vzal na starost kanál iAppleBytes, který ji otestoval na iPhonech 6s a 7. Autor videa se omlouvá, že test je proveden jen a pouze na těchto zařízeních, jelikož zbytek je na první vývojářské betě iOS 14. Jakmile ale vyjde ostrá verze iOS 13.6, test bude proveden jako obvykle na iPhonech SE, 6S, 7, 8 a XR. To samé platí pro test baterie. Teď už se ale pojďme podívat na rychlost třetí bety iOS 13.6 na dvou výše zmíněných zařízeních. Jako obvykle pod odstavec přikládáme odkaz na samotný test.

Začneme u iPhonu 6s, u kterého operační systém iOS 13 naskočí dřive na zařízení s iOS 13.5.1, a to přibližně o dvě vteřiny. Jako obvykle se ale zaměříme spíše na spouštění aplikací třetích stran. Aplikace jako Twitter a Apollon for Reddit vidíme běžet rychleji na aktuálním iOS, jedná se ale maximálně o sekundu. Na betě má naopak pár desetin k dobru Snapchat. Ostatní aplikace pracují obdobně. U iPhonu 7 vidíme domovskou obrazovku iOS 13 dříve naopak na zařízení se třetí betou, opět o nějaké dvě sekundy. Pokud pohlédneme na aplikace, YouTube se spustí dříve na aktuální verzi systému přibližně o sekundu. Twitter se naopak otevře rychleji na třetí betě. Ostatní aplikace pak pracují podobně. Na starších zařízeních lze obvykle nejlépe pozorovat, jak se to s novou verzí systému v oblasti rychlosti bude mít. Nutno říct, že zde jsou výsledky lepší než u předešlých bet, ale rozdílů si všimne málokdo.