Stahujte zdarma: Epic rozdává pro Mac i PC pestrobarevnou adventuru Hue

Nadešel nám konec dalšího pracovního týdne a jak je v rámci Epic Storu zvykem, vývojáři nám nadělují další příjemnou jednohubku, kterou se můžeme o víkendu zabavit. Ačkoliv se předchozí týdny nesly v poněkud slavnostnějším duchu a my si užili takové pecky jako je GTA 5, Civilization VI a podobné, tentokrát si pro nás vývojáři připravili rozkošnou a pestrobarevnou hříčku Hue, která sice vypadá na první pohled jednoduše, ale díky svému unikátnímu vizuálnímu stylu vyhrála nejednu prestižní cenu.

Fotogalerie hue epic games 2 hue epic games 3 hue epic games 4 hue epic games 5 +3 Fotek hue epic games 6 hue epic games 12 Vstoupit do galerie

Co si budeme povídat, většina adventur a plošinovek nabízí podobné prostředí, tutéž hratelnost a především ten samý typický vizuál. Přesto se ale najdou tvůrci, kteří rádi riskují a nebojí se přijít na herní scénu s něčím novým a neotřelým. To je případ i hříčky Hue, která nabízí herní úrovně výhradně na bázi barev. Kolem nich se totiž drtivá většina hry točí a my budeme muset měnit okolní prostředí tak, aby nám umožnilo projít do dalšího levelu. Díky unikátnímu kontrastu černobílé a takřka duhových barev na vás navíc čeká pěkně netradiční podívaná a již samotné vzezření hry evokuje, že ani příběh nebude ledajaký. Vžijeme se do role zvláštního chlapce, který prozkoumává temný svět a snaží se ho pomocí barev proměnit v příjemnější místo k žití.

Pochopitelně nechybí ani povedený soundtrack podkreslující celkovou atmosféru a jednoduchá, byť zábavná hratelnost. Bát se nemusí ani hráči trpící barvoslepostí, jelikož hra nabízí plnou podporu pro znevýhodněné uživatele v podobě symbolů, jenž nahrazují původní barvy. Pokud máte tedy chuť na netradiční jednohubky a disponujete PC s Windows 7, Intel Core 2 Duo E4300, 2GB RAM a grafickou kartou GeForce GT 610, popřípadě macOS 10.9, zamiřte na Epic Store a dejte této příjemné adventuře šanci.