Funkce Obraz v obraze z iOS 14 aneb skvělá vychytávka, která na iPhonech zatraceně chyběla

Když Apple světu minulé pondělí představil novou generaci operačního systému iOS s pořadovým číslem 14, většinu pozornosti si u pro sebe uzurpovaly widgety v něm. Jedná se totiž o bezesporu nejviditelnější vychytávku daného systému, která navíc dokáže používání telefonu velmi slušně zpříjemnit. Čím déle však iOS 14 používám, tím víc se do popředí mých zájmů dere jiná vychytávka z něj – konkrétně funkce Obraz v obraze.

Pro majitele iPadů, Maců a vlastně i mnoha dalších elektronických hraček není Obraz v obraze ničím převratným, jelikož se v operačních systémech různých produktů objevuje již řadu let. Možná i proto tak jeho implementace do iOS 14 nezpůsobila příliš velký rozruch. Už nyní však lze říci, že je to velká škoda. Pokud totiž často sledujete na telefonu různá videa či posloucháte hudbu, Obraz v obraze si zamilujete. Konečně budete totiž schopní v konzumaci multimediálního obsahu pokračovat i ve chvíli, kdy si potřebujete něco vyřídit na Messengeru, zkontrolovat mail, potažmo rychle projet sociální sítě.

V tuto chvíli sice běží Obraz v obraze jen přes Safari, ale je více než pravděpodobné, že jej do sebe zapracují i nejrůznější multimediální aplikace v čele s YouTube, Twitchem a spoustou dalších, díky čemuž bude využitelnost vychytávky ještě větší. Super je, že už nyní běží velmi spolehlivě a navíc umožňuje relativně široké spektrum úprav přehrávacího okna. Hrát si totiž můžete jak s velikostí a to dle vašeho gusta, tak i s jeho umístěním. Vše je přitom založeno na ovládacích gestech, na která jsme zvyklí i z jiných částí systému, díky čemuž nedělá ovládání Obrazu v obraze žádný problém.

Abych byl upřímný, právě propracovanější multitasking byl něčím, co jsem si od iOS 14 moc přál a jsem rád, že Apple tuto (nejen) mou prosbu vyslyšel. Zároveň doufám, že je Obraz v obraze jen prvním střípkem příchodu pokročilého multitaskingu známého z iPadů na iPhony. Přeci jen, mít možnost spustit si vedle sebe (nikoliv na sobě, jako je to u Obrazu v obraze) dvě aplikace a s těmi plnohodnotně pracovat by nebyl v dnešní době velkých displejů žádný problém. Pro mě osobně by bylo zavedení podobných funkcí i důvodem k pořízení modelu Max, který by byl pro podobné využití díky velkému displeji jako stvořený. Doufejme, že se tedy Apple podobným směrem skutečně vydá a své uživatele na podzim potěší představením malé revoluce oken v systému.