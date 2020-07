Proč nemá iPad stále nativní aplikaci Kalkulačka

Jablečná společnost je v mnoha ohledech zvláštní. Na jednu stranu dokáže tvořit propracované a extrémně nápomocné aplikace, které by jí mohla konkurence závidět, avšak na tu druhou často zařízením chybí i ty nejzákladnější funkce. Zářným příkladem je iPad, u něhož si již léta fanoušci kladou otázku, proč vlastně nedisponuje vlastní nativní kalkulačkou od Applu. Dosud totiž majitelé museli spoléhat na alternativní metody a aplikace třetích stran. Na tuto letitou a zapeklitou otázku, jež rozvířila vlnu spekulací, konečně odpověděl Craig Federighi.

Pokud používáte iPad již nějakou tu dobu, jistě jste si všimli takové jisté drobnosti, která majitele jablečného tabletu pronásleduje už léta. A tou je absence přímo zabudované kalkulačky, kterou byste si mohli kdykoliv otevřít. Byť to zní vzhledem k povaze Applu absurdně, je nutné sáhnout po alternativních zdrojích a využít aplikace třetích stran, které jsou na iPadOS dostupné. Nejinak je tomu i u aplikace sledující počasí a meteoradar, která v systému také záhadně chybí. Naštěstí se však letošní WWDC neslo v poměrně přelomovém duchu a odpověď na tuto palčivou otázku přišla přímo z úst viceprezidenta pro softwarové inženýrství, Craiga Federighiho, který odpovídal na otázky fanoušků spolu s YouTuberem Marquesem Brownleem. A jak se ukázalo, dlouholeté tajemství je nakonec ve své podstatě nanejvýš prosté.

Apple se totiž zbavil kalkulačky těsně poté, co vydal první iPad a to údajně podle slov Craiga jen proto, že se jednalo pouze o předělanou aplikaci z iPhonu. Za posledních deset let ale bylo ohledně náhrady ticho po pěšině a jak Federighi nakonec sám prozradil, odpověď je jednoduchá. Společnost zkrátka chtěla přijít s něčím, co uživatelům vyrazí dech a zároveň jim nabídne zážitek hodný jablečného ekosystému. Drobný problém je nicméně v tom, že za poslední dekádu nikoho z vývojového týmu nenapadlo nic relevantního, a tak se Apple raději rozhodl uložit kalkulačku k ledu. Sám Craig přiznal, že se k tomu vývojáři zatím nedostali a stále mají v plánu vytvořit něco, co bude odpovídat kvalitám ostatních systémových aplikací. Úplně stejně se viceprezident vyjádřil také k aplikaci počasí, která by podle něj byla jen zbytečnou předělávkou z iPhonu. Proto si tak na den, kdy skutečně obě základní funkce na iPadOS dorazí ještě dlouhou dobu počkáme.