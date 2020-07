Apple testuje iPhony s operačním systémem macOS, dorazí možná už na podzim

Jestli mohou uživatelé iPhonů něco již řadu let závidět majitelům vlajkových lodí od Samsungu, je to schopnost jejich telefony připojením periferií proměnit v jednoduchý počítač. Závisti by však mohl být v brzké době konec. Apple totiž podle poměrně přesného leakera Mauri QHD testuje iPhony s operačním systémem macOS, které by po připojení periferií mohly právě jako osobní počítače fungovat. V telefonu by však stále primárně běžel iOS.

Podle leakera má v současnosti Apple k dispozici dva typy prototypů, které zvládají macOS v zajímavější formě rozjet. Ačkoliv detaily o nich neznáme, je více než pravděpodobné, že se jedná o prototypy iPhonů 12 osazené čipsety A14. Právě z těch mají totiž vycházet i procesory Apple Silicon pro budoucí Macy, takže je vcelku logické, že s jejich přizpůsobením pro macOS se dlouhodobě počítalo a jsou tudíž pro spuštění tohoto systému nejvhodnější. Této teorii navíc nahrává i fakt, že má dle leakera Apple vývoj mobilního macOS již víceméně hotov a nyní jen čeká na “dokončení” dalších projektů, za čímž by se mohlo skrývat právě představení iPhonů 12 na podzim.

Jak již bylo zmíněno výše, primárním operačním systémem telefonu by byl i nadále iOS a macOS by byl využíván víceméně jen v případě připojení periferií, potažmo při nutnosti jakékoliv lehké práce, kterou by uživatel nebyl schopen v rámci iOS provést. Jinými slovy, iPhone by fungoval de facto jako DeX u Samsungu, což by bylo nanejvýš zajímavé a především užitečné. Toto řešení by si však vyžádalo kromě vyššího výkonu i vyšší náročnost na úložiště, které by muselo pojmout nikoliv jeden OS, jak je tomu nyní, ale dva, byť macOS zřejmě v odlehčené verzi. Ať už se Apple v tomto směru rozhodne jakkoliv, doufejme, že bude jeho řešení nejenže životaschopné, ale opravdu užitečné.