Testovací výroba iPadu Pro s mini-LED zahájena. Tabletu se dočkáme nejspíše již příští rok

Je takovým veřejným tajemstvím, že jablečná společnost momentálně silně experimentuje s technologiemi mini-LED a microLED, které zajišťují daleko nižší spotřebu displeje, lepší barvy a především vyšší variabilitu nastavení. Dosud však kolem těchto typů obrazovek panovaly samé spekulace a nebylo jisté, kdy se iPadu nebo jiného zařízení disponujícího touto technologií vlastně dočkáme. Naštěstí tyto dohady částečně utlumuje nejnovější prognóza korejské stránky The Elec, jež zmiňuje, že testovací výroba nového iPadu Pro s mini-LED údajně již započala a finální verze tabletu bychom se měli dočkat buď na konci letošního roku, nebo v první polovině toho následujícího.

Když přijde na spekulace ohledně nových a chystaných jablečných zařízení, vždy jsou poměrně ošemetné a neúplné. Každý zdroj totiž přichází s jinou informací a vyznat se v tom všem je někdy lehce frustrující. To samé se dosud dělo i kolem technologií mini-LED a microLED, které má Apple v plánu, staví výhradně kvůli nim továrnu na Tchaj-wanu, ale nikdo neví, kdy přesně tyto displeje integruje do svých zařízení. S přelomovou zprávou však přišel korejský plátek, který zmiňuje, že nový 12.9palcový iPad Pro vstoupil do testovací výroby a buď na konci letošního roku, nebo v průběhu příštího bychom se mohli dočkat vydání. Displeje mini-LED má dodávat LG, zatímco o finální montáž se postará tradičně Foxconn. Benefity mini-LED kvitoval i analytik Ming-Chi Kuo, podle nějž dojde k nižší spotřebě, rychlejší výrobě a tenčím zařízením díky kompaktní architektuře.

Zpráva nicméně tvrdí, že se nového iPadu Pro dočkáme nejdříve ve čtvrtém kvartálu, a to se ještě jedná o silně nepravděpodobné datum. Optimistická prognóza totiž bere v potaz to, že nedojde k žádným zádrhelům a především odkladu, který by narušil celkový plán vydání. Daleko pravděpodobnější je tak první polovina příštího roku, kdy se tabletu s 5G připojením a speciálním čipem A12X dočkáme. Nebude chybět dlouho očekávaný LiDAR skener, grafické jádro navíc a další novinky, které potěší nejednoho zájemce o pořádný upgrade. Uvidíme, zda se předpovědi nepletou a tato výkonná mašina spatří světlo světa opravdu již zpočátku příštího roku.