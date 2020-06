Kuo: Procesory z dílny Applu dostanou první 13” MacBooky Pro a iMacy

Apple pracuje již několik let pilně na tom, aby u svých Maců nahradil procesory z dílny Intelu vlastním řešením, čímž by se zbavil závislosti na něm. Ačkoliv své snahy veřejně nikdy nepotvrdil, vzhledem k jeho krokům na poli patentů a personalistiky je více než jasné, že je nejenže vykonává, ale v poslední době i zintenzivňuje. Ve vzduchu tak proto již nevisí otázka, zda podobný projekt existuje, ale spíš kdy bude světu představen a jaké stroje se dočkají procesorů z dílny Applu jako první. Na první otázku by mohla odpovědět již dnešní úvodní konference WWDC, na které by měl Apple přechod z procesorů Intelu na vlastní čipsety oznámit. Druhou otázku zase dnes v noci částečně objasnil přední Apple analytik Ming-Chi Kuo.

Analytik ve své nejnovější zprávě pro investory tvrdí, že podle jeho zdrojů je Apple připraven uvést na trh v posledním čtvrtletí letoška či prvním čtvrtletí příštího roku hned dva Macy poháněné vlastním procesorem. Překvapivě se však nemá jednat o žádné low-cost modely či Macy s nižším výkonem, jak se zprvu předpokládalo, ale o 13” MacBook Pro a redesignovaný iMac s úhlopříčkou 24”. Do roku až roku a půl má pak Apple přejít na své procesory u všech Maců v nabídce – tedy i u těch nejvýkonnějších typu iMac Pro či Mac Pro. Svým procesorům tedy evidentně věří a pokud se mu jeho okázalý plán podaří uskutečnit, zcela určitě se znovu nesmazatelně zapíše do historie technologií.

Kuo sice neprozradil žádné předpokládané ceny novinek, věří však, že kromě procesorů nabídnou i displeje s mini-LED podsvícením, které nabízí podobné zobrazovací vlastnosti jako OLED. Díky nim by se tak měly stát velmi lákavými pro obrovské množství uživatelů, což by se mělo pozitivně podepsat i na jejich prodejnosti. Zda tomu tak však skutečně bude ukáže až čas.