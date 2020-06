Procesor A12Z v testovacích Macích mini je výkonnější než ARM procesor z tablet PC Microsoftu

Včera večer se začaly na internetu objevovat první výkonnostní testy procesoru Apple A12Z vsazeného do testovacího Macu mini, který má vývojářům pomoci v přechodu z procesorů Intel na Apple Silicon. Přestože nelze brát tyto testy zatím příliš vážně, jelikož byly prováděny přes poměrně málo optimalizovaný nástroj a tudíž jsou poddimenzované, lecco si z nich vyvodit lze. Podle vývojáře Steva Troughtona-Smitha je to například to, že je čipset Applu na bázi ARM výkonnější než čipset Microsoftu na stejné bázi, který je využit v tablet PC Surface Pro X, jenž je již prodáván.

Z benchmarkových testů jasně vyplývá, že zatímco Mac mini s procesorem Apple A12Z (což je mimochodem procesor nepatrně upravený iPadu Pro z roku 2018) dosahuje v testu jednoho jádra průměrně skóre 811 bodů a v testu více jader 2871 bodů, Surface Pro X s ARM čipem navrženým Microsoftem vycházejícím z Qualcommu SQ1 dosahuje skóre “jen” 726 bodů na jedno jádro a 2311 bodů na více jader.

Fotogalerie developer transition kit 4 developer transition kit 3 developer transition kit 2 developer transition kit 1 +2 Fotek developer transition kit 5 Vstoupit do galerie

Jak již bylo zmíněno výše, je potřeba brát stále v potaz to, že benchmarkové testy procesoru Applu zcela dobře neodráží jeho reálný výkon. Software, přes který jsou prováděny, totiž zatím není zcela optimálně optimalizovaný a navíc procesory jako takové slouží jen k testování a převodu aplikací. “Pravé” počítačové procesory, které si Apple pro své Macy chystá, mají vycházet až z čipsetů A14 chystaných pro letošní iPhony. Nynější A12Z je tedy spíš jakási předzvěst.