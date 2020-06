Unikly další reálné fotografie prototypu oživené nabíječky AirPower

Apple to myslí s oživením bezdrátové nabíječky AirPower, kterou musel před více než rokem uložit k ledu kvůli problémům s přehříváním, opravdu vážně. Vyplývá to alespoň z čím dál většího množství úniků informací a reálných fotek, kterých jsme v posledních týdnech svědky. Po náloži úniků od leakera Jona Prossera přispěl nyní se svou troškou do mlýna i leakera L0vetodream, jehož předpovědi se v poslední době ukazují jako velmi přesné.

Fotogalerie airpower prototyp 1 airpower prototyp 2 Vstoupit do galerie

Leaker, který minulý týden s předstihem zcela odhalil celou řadu softwarových novinek v OS Applu několik hodin před jejich oficiálním představením, se na svém twitterovém účtu pochlubil dvěma fotkami pocházejícími od dle všeho asijských zaměstnanců Applu testujících AirPower a to zcela evidentně v domácích podmínkách. Poměrně zajímavé je, že zatímco u předešlých prototypů vedl napájecí kabel ze zaobleného boku nabíječky, na těchto fotkách “trčí” z její horní (či spodní) strany. Nicméně leaker Jon Prosser už před několika měsíci upozorňoval na to, že se testuje hned několik prototypů nabíječky, které se od sebe odlišují mimo jiné právě umístěním nabíjecího kabelu. Ten měl totiž i u původní nabíječky Apple v plánu vyvést z horní či spodní rovné hrany, takže je vcelku pravděpodobné, že i tentokrát bude chtít sáhnout po podobném řešení.

Ačkoliv nelze v tuto chvíli zcela přesně říci, kdy bychom se mohli odhalení AirPower dočkat, jako nejpravděpodobnější termín se nyní jeví podzim a Keynote pro představení iPhonů 12. Ta totiž bude jako již tradičně celosvětově velmi sledovaná a tudíž by rozhodně nebylo ničím překvapivým, kdyby na ní Apple svou vizi bezdrátové nabíječky ukázal. Pokud se mu totiž podařilo vychytat všechny mouchy, které měly sužovat původní verzi, dostane na trh – byť se zpožděním – revoluční nabíječku schopnou nabíjet maximálním možným výkonem jakékoliv kompatibilní Apple zařízení a úroveň jejich nabití zobrazovat na displeji jednoho z nich.