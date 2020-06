Odborníci z DxOMark otestovali fotoaparát iPhonu SE 2. generace. Jak dopadl?

Na kvalitu fotoaparátů je u smartphonů v posledních letech kladen čím dál větší důraz. Vzhledem k tomu, že mnohým uživatelům nahradily klasické fotoaparáty se však této skutečnosti absolutně nelze divit. Za jednoho z tahounů mobilního fotosvěta je dlouhodobě považován i Apple se svými iPhony. Nejnovější představený jablečný telefon – tedy iPhone SE 2. generace – se však alespoň dle testů odborníků z DxOMark do vybrané smetánky nejlepších fotomobilů světa zařadit nemůže.

Jelikož je iPhone SE 2. generace svým způsobem low-cost modelem pro méně náročné uživatele, zřejmě se od něj žádné fotozázraky v testu DxOMark ani neočekávaly. Ostatně, od 12MPx fotoaparátu s jedním objektivem a světelností f/1,8 by zázraky čekal málokdo. Applu se nicméně podařilo vydolovat i z těchto komponentů zejména díky pokročilým softwarovým funkcím maximum, díky čemuž si od DxOMark vysloužil iPhone SE 2 u fotek za dobrého světla velkou pochvalu. Testery oslovil zejména velmi dobrý dynamický rozsah v kombinaci se schopností telefonu zachytit i malé detaily či živé barvy velmi blízké těm, kterými fotografovaný objekt disponuje i ve skutečnosti.

Fotogalerie iphone se 2 dxomark 1 iphone se 2 dxomark 2 iphone se 2 dxomark 3 iphone se 2 dxomark 4 +7 Fotek iphone se 2 dxomark 5 iphone se 2 dxomark 6 iphone se 2 dxomark 7 iphone se 2 dxomark 8 iphone se 2 dxomark 9 iphone se 2 dxomark 10 Vstoupit do galerie

Za zhoršených světelných podmínek nicméně telefon dle očekávání nepřesvědčil. Šum, který se do snímků vkrádá s ubývajícím světlem, je totiž jasně patrný a podepisuje se prakticky na veškerých možných záznamech. Kvůli šumu není telefon schopen dobře ostřit či obstojně zachycovat detaily, které jsou pro fotky mnohdy klíčové. Když k tomu navíc přičteme absenci optického zoomu či omezení, která plynou z absence jakýchkoliv dalších doplňkových objektivů, dostáváme telefon, který sice nefotí špatně, ale milovníky kvalitní fotografie asi za srdce nechytí. To ostatně dokládá i 101 bodů, které telefon v testu získal. To je jen pro představu o 27 bodů méně než kolika se chlubí nynější top fotomobil ve formě Huawei P40 Pro a o 16 méně než kolik dostal nejlepší iPhone současnosti z hlediska fotek, kterým je model 11 Pro Max.