iOS 14 umožní přidat popisky k fotkám

Je to teprve pár dní, co jablečná společnost oznámila dlouho očekávané iOS 14 a zveřejnila vývojářskou beta verzi. Od té doby se tak každý den vyrojí řada nových informací a podnětů, které nám zůstávaly dosud skryté. Jednou z novinek je například i menší předělání aplikace Photos, která se nově dočká možnosti přidat popisky k fotografiím a následně je upravovat. Jedná se snad o nejpřínosnějších vylepšení za poslední měsíce, které potěší nejednoho jablíčkáře. Apple se tak chce alespoň částečně přiblížit Macu, který touto funkcí disponuje již delší dobu.

Fotogalerie iOS 14 Captions 2 iOS 14 Captions 3 iOS 14 Captions 4 iOS 14 Captions 5 +3 Fotek iOS 14 Captions 6 iOS 14 Captions Vstoupit do galerie

Pakliže aktivně využíváte aplikace Photos a fotografujete na pravidelné bázi, určitě vám chybí možnost přidat krátké popisky a nějak označit své výtvory. Konec konců, u Macu je tato funkce dostupná již delší dobu, stačí jen do pole vedle fotky napsat žádaný popisek a je to. V případě iOS ale tato vychytávka dosud chyběla a neexistovala žádná alternativa, která by ji nahradila. Naštěstí se ale Apple slitoval a vyslyšel volání fanoušků, tudíž se v iOS 14 konečně oficiální podpory popisků dočkáme. A to ještě v o poznání zjednodušené a uživatelsky přívětivé podobě. Stačí totiž pouze rozkliknout fotku v režimu celého displeje, potáhnout doprava a následně do zobrazeného pole napsat text. Poté stačí jen potvrdit a popisek je na světě.

Zároveň potěší synchronizace s cloudem, tudíž cokoliv vyfoceného pomocí iPhonu poputuje do iCloud Photo Library, a to i se zmíněným popiskem. Tedy samozřejmě za předpokladu, že jste si funkci zprovoznili a máte ji povolenou. Rozhodně se ale jedná o skvělý krok kupředu, už jen kvůli kategorizace a zpětného dohledávání fotografií. Díky popiskům navíc bude jednodušší vaše výtvory sdílet a jasně označit a zařadit fotku. Kromě této novinky se aplikace Photos dočká také lepšího filtrování podle kategorií jednotlivých obrázků nebo alb. Vylepšení se dočkalo také Live Photos a možnost přiblížit si jednotlivá alba podle potřeby. Nechybí ani lepší řazení podle oblíbených fotek nebo speciálně upravených obrázků.