Kutil se pokusil vylepšit chlazení MacBooku Air (2020). Jak se mu to povedlo?

Pokud jste sledovali hardwarové informace, které se na internetu objevily po vydání MacBooku Air (2020), tak jste dost možná zaznamenali jednoduše řečeno špatně navržené chlazení procesoru. Zatímco v dnešní době je „normálka“, že laptopy (včetně MacBooků Pro) mají jeden nebo dva ventilátory, které jsou pomocí heatpipe spojené s procesorem pro lepší odvod tepla, tak v MacBooku Air tomu takto není. CPU je v tomto zařízení chlazeno prakticky pouze pasivně, a to pomocí kusu kovu s žebrováním (heatsink). Uvnitř těla se sice nachází ventilátor, avšak ten je od procesoru vzdálen několik centimetrů (CPU je uprostřed a ventilátor nalevo) a hlavně není spojen pomocí heatpipe.

Dá se říct, že ventilátor je tedy v rámci MacBooku Air (2020) úplně zbytečný, a že by Apple naopak možná udělal lépe, kdyby jej vůbec neosadil. Teplotní rozdíly by nejspíše byly úplně zanedbatelné, a to právě kvůli tomu, že ventilátor není žádným způsobem spojen s procesorem pro účinnější chlazení. Kvůli tomuto až hloupému řešení dokáže procesor na své Turbo Boost frekvenci běžet jen několik málo sekund, než dojde k thermal throttlingu. Pokud sledujete dění v IT světě, a to především na YouTube, tak vám určitě neunikl kanál Linus Tech Tips. Na tomto kanále se tvůrci zabývají tvořením naučných, technických a často vtipně pojatých videí, které diváky jednoduše baví. V jednom z posledních videí si vzal Linus, hlava celého kanálu a jeho společnosti, na špacír právě tento MacBook Air (2020) se špatně řešeným chlazením.

MacBook Air (2020):

Fotogalerie MacBook Air (2020) LsA 17 MacBook Air (2020) LsA 14 MacBook Air (2020) LsA 16 MacBook Air (2020) LsA 15 +9 Fotek MacBook Air (2020) LsA 13 MacBook Air (2020) LsA 11 LsA MacBook Air 24 Zdroj: Redakce Letem světem Applem LsA MacBook Air 20 LsA MacBook Air 12 macbook air 2020 lsa 3 macbook air 2020 lsa 2 macbook air 2020 lsa 1 Vstoupit do galerie

Kanál Linus Tech Tips je mimo jiné znám svými často šílenými nápady, stejně jako v tomto případě. Tvůrci se rozhodli, že se pokusí nějakým způsobem snížit teplotu MacBooku Air, aby tím pádem mohl poskytovat větší výkon. Prvně to samozřejmě začalo nevinně – MacBook Air položili na stojan, ke kterému přidali chladící ventilátor. Tohle řešení nebylo bůhvíjak elegantní a ani efektivní – teplota a výkon zůstaly prakticky neměnné. Později došlo k výměně teplovodivé pasty, což je často jakýsi základ pro snížení teploty procesoru (a grafického čipu), a také ke zlepšení přilnutí pasivního chladiče k čipům. Ani v tomto případě nebyly rozdíly příliš pozitivní, došlo ke zvýšení výkonu asi jen o cca 2 %. Později ještě došlo k aplikaci speciálních lepících termálních vrstev, díky kterým se mohlo teplo více rozprostřít po celém šasi zařízení. V tomto případě byl výkonnostní skok největší, o celých 15 % nahoru. Ani tohle ale nestačilo a přišla na řadu ona šílená možnost – přidání vodního chlazení.

Asi byste čekali, že přidáním vodního chlazení se výkon MacBooku Air zvýšil a teplota naopak snížila. Zatímco ke snížení teploty doopravdy došlo, a to o několik desítek procent, tak výkon zůstal i nadále neměnný. Později se ukázalo, že procesor uvnitř MacBooku Air (2020) není schopný ani v případě naddimenzovaného chlazení poskytnout větší výkon, a to nejspíše kvůli „omezení výkonu“, které je nastaveno tak, aby nedošlo k poškození procesoru. Výsledek je tedy takový, že jakékoliv snažení o vylepšení chlazení procesoru za účelem zvýšení výkonu je naprosto marné – ba naopak by dost možná bylo lepší, kdyby se integrovaný ventilátor odstranil, čímž by se několikanásobně snížila hlučnost celého MacBooku Air. Na zmíněné video z kanálu Linus Tech Tips se můžete podívat níže. I přesto, že se tento kanál zabývá převážně konkurenčními operačními systémy, tak sem tam nějaké to video věnované Applu najdete. Tento kanál by měl rozhodně sledovat každý nadšenec do IT.