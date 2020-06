Apple Glasses budou pro zlepšení zážitku sledovat pohyb vašich očí

Jablečná společnost stále pilně pracuje na svém nejnovějším projektu z oblasti rozšířené reality a jak doba postupuje, je čím dál tím více tajnůstkářská. Ačkoliv se sice sem tam objeví střípky informací, nějaký zajímavý patent nebo únik, jakýsi ucelený obrázek se formuje pomalu. Naštěstí to ale vypadá, že bychom neměli čekat dlouho, jelikož by brýle od Applu měly vyjít pravděpodobně již příští rok. Letos by nás tak mohlo čekat plnohodnotné oznámení, kde společnost tento dlouho očekávaný kousek představí. Tak či onak, alespoň malou část finální skládanky nám odhaluje nejnovější patent, který hovoří o sledování pohybu očí, díky čemuž by mělo dojít k výraznému zlepšení zážitku.

Apple má pro své chystané AR brýle připravenou celou řadu nadčasových funkcí, které zajistí, že bude společnost na míle daleko před konkurencí a zároveň zajistí, že se rozšířená realita konečně dočká většího zájmu veřejnosti. Toho chce jablečný gigant docílit i přelomovými vychytávkami, které sice v dnešní době již v řadě náhlavních headsetů existují, ale stále je prostor pro zlepšení. Jednou z nich je například sledování pohybu očí, a to pomocí specializovaných senzorů, které by dokázaly určit kam se uživatel zrovna dívá a na základě toho mu nabídly adekvátní obsah. Jednoduše řečeno, systém by zachytil pohled dotyčného uživatele, identifikoval věc na níž směřují jeho oči a poté by analyzoval chování. Díky tomu by se mohly brýle aktivně adaptovat na potřeby zákazníků a v reálném čase vyhodnocovat jejich tužby i zájmy. To by se vztahovalo i na snímání okolního prostředí, což by následně přispělo k lepšímu zaznamenávání a předkládání obsahu.

Jedinou otázkou je tak video a jeho kvalita. Ačkoliv totiž jablečná společnost nabízí alternativu k standardnímu způsobu sledování pohybu očí, v mnoha ohledech by mohly senzory narušit kvalitu záběrů a nějakým způsobem je znehodnotit. Naštěstí ale existují stabilizační algoritmy, které tento neduh eliminují a aktivně ho potlačují. Představte si něco jako kameru a rozdíl mezi stabilizačním režimem a normálním módem. Zatímco v prvním případě lze se zařízením i běžet, aniž by to bylo na záběrech poznat, v tom druhém jsou záběry takřka nepoužitelné. Nezbývá než čekat, jak se Applu vše podaří vyřešit. Konec konců, na oznámení má ještě čas a máme takový pocit, že ještě hezké řádky patentů se dočkáme.