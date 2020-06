Jak donutil Jony Ive změnit Apple celkové pojetí jeho chytrých brýlí

Že Apple pracuje na vlastních chytrých brýlích není díky obrovskému množství uniklých informací ať už díky leakerům či z kódů jeho OS žádným tajemstvím. Informací je dokonce tolik, že již poměrně dlouho víme, že se pracuje hned na dvou verzích, přičemž ta první by se mohla ukázat už letos či v příštím roce, druhá pak o zhruba dva roky později. Právě ta byla i příčinou velkého rozkolu mezi vedením Applu a jeho dnes už bývalým šéfdesignérem Jonym Ivem.

Podle informací Bloombergu měl Apple u druhého headsetu v plánu vytvořit jej co možná nejvýkonněji a technologicky nejvyspěleji. To by však pro něj znamenalo vytvořit jej zároveň poměrně nevzhledný a hlavně závislý na externí jednotce o velikosti Macu mini či podobného zařízení. S tou by se sice headset propojoval bezdrátově, avšak už to, že by byla potřeba k funkčnosti by bylo do jisté míry svazující. A právě s tím Ive dle dostupných informací nesouhlasil a vývojový tým Applu ostře kritizoval. Jeho vizí totiž byly samostatně fungující brýle či maximálně brýle propojitelné s iPhonem, který by byly designově přijatelné a hlavně využitelné bez větších omezení. Svou vizi prosazoval dokonce i přesto, že po technické stránce měla být v porovnání s vizí Applu o poznání horší.

Spor v Applu ohledně headsetu měl být poměrně dlouhý a nakonec jej musel rozseknout až jeho šéf Tim Cook. Ten se přiklonil k názoru Iva, kvůli čemuž se musel celý projekt nastartovat od začátku a tím pádem došlo k určitému časovému prodlení. Jak velké bylo sice zdroje Bloombergu neuvádí, dá se však kalkulovat minimálně s nižšími měsíci. Pokud však bude headset v této podobě skutečně uživatelsky přívětivější, což velmi pravděpodobně bude, pár měsíců vývoje navíc nikomu příliš vadit nebude.