Apple Glass: Představí Apple konečně to, na co se dlouhé roky připravuje?

Poslední roky se Keynote týkající se operačního systému iOS věnovaly více či méně takzvané rozšířené realitě. Některé dokonce prezentování Augmented Reality vyplnilo z velké části a Apple tuto technologii tlačil co to jen šlo a chtěl donutit vývojáře, aby se jí věnovali na plné obrátky. V rámci iOS zařízení však dává rozšířená realita smysl mnohem méně, než u nositelného zařízení typu brýlí. Právě Apple Glass neboli chytré brýle od Applu jsou v poslední době čím dál tím více skloňovanou novinkou, které bychom se měli dočkat.

Koncept chytrých brýlí zpopularizoval především Google se svým projektem Google Glass, které se několik let postupně vyvíjely a jednu dobu se dokonce dostaly i k široké veřejnosti a bylo možné je zakoupit. Vždy se však jednalo především o technologický prototyp, který měl pozvolna monitorovat možnosti, jaké se nabízí ve zcela novém odvětví. Apple by měl právě na Google Glass navázat a pokusit se skutečně vytvořit plnohodnotný trh s chytrými brýlemi.

Fotogalerie apple glass fb apple glass 15 apple glass 14 apple glass 13 +13 Fotek apple glass 12 apple glass 11 apple glass 10 apple glass 09 apple glass 08 apple glass 07 apple glass 06 apple glass 05 apple glass 04 apple glass 03 apple glass 02 apple glass 01 Vstoupit do galerie

Pro společnosti jakou je Apple, je v současné době čím dál tím složitější zvyšovat růst v rámci prodejů produktů. Když vaše zařízení používá miliarda lidí po světě, tak i když by si každý rok všichni koupili nové, což se nikdy nestane, vždy prodáte „pouze“ miliardu zařízení. Technologičtí giganti se proto snaží přijít na další odvětví, ve kterém mohou zaujmout a chrlit do něj desítky milionů kusů nečeho každý rok, nebo jěště lépe každý kvartál.

Chytré brýle jsou něco, co je z hlediska výroby, aktualizování a spolupráce s mobilním telefonem velmi podobné chytrým hodinkám a právě Apple Watch jsou produktem, který nejenže doslova vytvořil, ale také zaplnil trh s nositelnou elektronikou. Applu se to poprvé podařilo s hudebním přehrávačem, následně se smartphonem a později s Apple Watch. Nyní je skvělá příležitost, aby na trh uvedl další revoluční zařízení, které bude mít možnost zákazníkům rok co rok obměňovat.

Apple si dělá již řadu let cestičku v rámci iOS a směřování vývojářů k rozšířené realitě právě k Apple Glass a je velmi pravděpodobné, že se představení dočkáme již v nejbližších měsících nebo v příštím roce. Otázkou je, zda se podaří zaujmout Apple Glass stejnou pozici, jakou mají Apple Watch nebo iPhone.