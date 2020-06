Zkratky pro Siri se v iOS 14 dočkají celé řady nových funkcí

Spolu s iOS 14 představil na letošním úvodním Keynote Apple celou řadu dalších vylepšení, kterých se dočkají i stávající systémové funkce. Ty míří mimo jiné do aplikace Zkratky, které není třeba vzhledem k jejich slušné popularitě mezi jablíčkáři nikterak představovat. Aplikace totiž uživatelům umožňuje vytvořit si efektivní zkratky a propojit pomocí Siri několik aplikací najednou tak, abyste například nemuseli zapínat každou zvlášť. Většinou se tedy jedná o aplikace, které jsou používány na denní bázi. Aby toho všeho nebylo málo, připravil si Apple spoustu dalších možností, kterých se majitelé iOS 14 v budoucnu dočkají. Hlavní roli hraje především větší automatizace a minimální nutnost cokoliv nastavovat.

Jednou z předností jablečného ekosystému je funkce Shortcuts, která výrazně zkrátí čas strávený nastavováním jednotlivých aplikací a umožňuje nejen povolit automatické vypínání a zapínání potřebného softwaru a procesů na pozadí, ale i efektivnější přístup k adaptivnosti systému. Apple však přišel s celou řadou nových vylepšení, které stávající možnosti ještě výrazně rozšíří a nabídnou například 6 nových typů nastavení a až 13 nových aplikací, jež mohou automaticky fungovat bez zásahu a oprávnění uživatele. Došlo navíc k většímu propojení se Siri, kdy můžete ovládat většinu věcí bez toho, aniž byste byli nuceni vůbec operovat s telefonem. Společnost nezapomněla ani na hodinky Apple Watch, kde dosud hrály Shortcuts minimální roli, ale v nové verzi watchOS 7 nabídnou plnohodnotný zážitek podobný tomu na iOS a iPadOS.

Příjemnou novinkou jsou také složky a přehlednější rozhraní aplikace, kde si můžete jednotlivá nastavení třídit podle používání a lépe se v nich zorientovat. To přispěje nejen k výrazné redukci času stráveného procházením jednotlivých zkratek, ale i plynulejšímu a o poznání intuitivnějšímu zážitku. V neposlední řadě přišla na řadu také doporučení, kdy systém sám vyhodnotí, jaké zkratky by se vám mohly hodit a poté jen stačí odkliknout, zda o ně máte zájem. Apple se však s celou řadou dalších vylepšení zatím ani nepochlubil a lze jen spekulovat o tom, co nás v iOS 14 a iPadOS 14 ještě zanedlouho čeká.