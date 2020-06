Testovací Macy s procesory Apple Silicon míří k prvním vývojářům

Apple se na letošním WWDC Keynote vytasil s dlouho spekulovanou novinkou, která se nakonec ukázala jako pravdivá. Společnost totiž plánuje postupně nahradit Intel procesory v Macích svými, vlastnoručně upravenými čipy na bázi ARM architektury, které mají nabídnout o poznání vyšší výkon, nižší spotřebu a lepší propojení ekosystému. K tomuto účelu ale společnost potřebuje nadané vývojáře, kteří zajistí kompatibilitu a vývoj nových aplikací a softwaru. Právě proto Apple postupně začíná schvalovat první programátory, kteří se dočkají nového Transition kitu a budou moci vyvíjet výhradně pro Apple Silicon.

Díky programu Developer Transition Kit a Universal App Quick Start tak schválení vývojáři obdrží kompaktní Mac mini se specializovaným čipem Apple’s A12Z, který bude doprovázet 16GB RAM a 512GB SSD. Nejedná se však, alespoň na naše poměry, o úplně levnou záležitost. Účast v programu totiž stojí 500 dolarů, tedy odhadem 12 tisíc korun, a vývojáři budou nuceni hardware po konci vývoje opět odevzdat. Na druhou stranu jim však tato možnost dává náskok před konkurencí a především šanci vyvinout nějakou přelomovou aplikaci, kterou si uživatelé na chystaných Macích obsahujících Apple Silicon procesory užijí. Tak či onak budou muset programátoři podepsat smlouvu o mlčenlivosti, jež je zavazuje k tomu, že se s nikým nebudou dělit o systémové specifikace a zejména na internetu nebudou veřejně psát o vývojářském Transition kitu.

Podle vyjádření Applu se vývojáři balíčku dočkají již tento týden a ihned mohou začít s vývojem. Ačkoliv řada tvůrců podepisuje smlouvu, stejně jako například v případě vývoje pro iOS betu, dá se očekávat, že nejeden z nich tajemství promlčí a my se dočkáme nějakých úniků. Společnost totiž vynašeče informací nijak tvrdě nepostihuje, byť by to mohlo být v případě nových Apple Silicon procesorů jinak. Uvidíme, jak se nakonec programátoři s výzvou popasují, ale příští měsíce by mohly být bohaté nejen na nové podněty a informace, ale také případné ukázky z nového systému a toho, jak vlastně bude architektura Apple Silicon fungovat.