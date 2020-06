Novinka v iOS 14 pomůže prodloužit životnost baterie AirPods

Majitelé sluchátek AirPods budou mít s příchodem iOS 14 důvod k radosti. Apple se totiž rozhodl vnuknout AirPodům optimalizované nabíjení baterie, díky kterému by se měla prodloužit jejich životnost. Jedná se o tutéž funkci, kterou známe již rok z iPhonů či pár měsíců z Maců.

Optimalizované nabíjení baterie by mělo jít u AirPods stejně jako u iPhonů či Maců vypnout v nastavení – v tomto případě tedy iPhonu. Princip technologie spočívá v tom, že se AirPody “naučí” váš denní nabíjecí režim a podle toho se budou nabíjet. Nabíjení pak bude probíhat tak, že se sluchátka nejdříve dobijí zhruba na 80 %, na kterých se budou držet zhruba ještě hodinu předtím, než je standardně sundáváte či odpojujete z nabíječky. V poslední hodině se pak dobijí na maximum, aby nebyl jejich akumulátor zbytečně přebíjen, což mu úplně nesvědčí. Díky tomu by se tak měla životnost baterie produktu prodloužit. Nutno však podotknout, že se bavíme spíš o životnosti nabíjecího pouzdra, jelikož to dobíjí AirPody a obecně platí, že zatímco sluchátka bývají plně nabita, pouzdro je vybité. De facto tedy bude platit, že se při optimalizovaném nabíjení nejprve dobijí na 100 % AirPody a na 80 % nabití se bude držet jen jejich pouzdro.

Je poměrně zajímavé, že se Apple rozhodl v posledních měsících takto vehementně bojovat proti ničení baterií špatným nabíjením, jelikož předtím žádná větší doporučení ohledně této problematiky nevydával. Rozhodně je však dobře, že se k tomuto kroku uchýlil, jelikož díky němu mohou jablíčkáři z dlouhodobého hlediska jen získat – a to doslova. Delší životnost baterií jejich produktů bude mí totiž logicky pozitivní vliv na jejich peněženky.