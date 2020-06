iOS 14 upozorní uživatele na zvonek nebo požární hlásič

Jablečná společnost si potrpí na inkluzi a především usnadnění přístupu lidem, kteří mají nějaké zdravotní obtíže. To společnost jasně demonstrovala při představení nového iOS 14, která má nabídnout celou řadu funkcí uzpůsobených indisponovaným uživatelům. Jednou z nich je například i rozeznání domovního zvonku nebo požárního hlásiče, jelikož má řada lidí potíže se sluchem a zároveň dosud neexistoval efektivní způsob, jakým by se dala tato ošemetná situace vyřešit. Naštěstí Apple přišel s elegantním řešením, které nebude uživatele nutit do alternativ a místo toho jim nabídne rovnou systémovou funkci.

Rozpoznání zvuku, jak se nová funkce nazývá, má tak výrazně usnadnit životem všem lidem, kteří trpí nějakou sluchovou vadou a umožnit jim s pomocí technologií standardně fungovat. Jakmile se totiž tato možnost zapne a aktivuje, telefon bude neustále skenovat okolí a díky mikrofonu rozeznávat i sebemenší změny. Ať už se tedy jedná o domovní zvonek, požární hlásič nebo snad hlasité projevy domácích zvířat, iPhone vám dá vždy včas vědět co se kolem vás děje. Apple pochopitelně zmiňuje, že by funkce neměla být využívána za nebezpečných situací jako je orientace na silnici, jelikož se stále jedná zatím o betu a není úplně jisté, zda telefon dokáže vše podchytit.

Potěší však novinka, že se jedná výhradně o systémovou záležitost, díky čemuž se data nebudou odesílat nikam na cloud, ale zůstanou bezpečně uchována přímo ve vašem zařízení. Stačí pouze zamířit do nastavení, zvolit položku usnadnění přístupu a tam tuto funkci odkliknout. Uživatelé si navíc mohou sami nastavit zvuky, které má smartphone rozeznávat a upozorňovat na ně majitele, čímž lze eliminovat nevyžádané reakce. Rozhodně se však jedná o krok dobrým směrem, který jen podtrhuje skutečnost, že to Apple s usnadněním přístupu myslí vážně a chce uživatelům nabídnout co největší pohodlí a komfort.