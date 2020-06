První pohled na nový vzhled CarPlay z iOS 14

Na včerejší Keynote nezapomněl Apple při představování iOS 14 zmínit i novinky, které si připravil pro svůj automobilový smart systém CarPlay. Ten totiž používá dle jeho zjištění stále více řidičů, přičemž naprostá většina z nich je s ním velmi spokojená. Proto tak bylo rozhodně potřeba mu vnuknout další vylepšení, které jejich spokojenost ještě zvýší.

Novinky, které CarPlay v iOS 14 přináší, lze považovat spíše za drobnosti, které navíc nevyužije každý. Do aplikací totiž přibude například rychlý vyhledávač nabíječek pro elektrovozy, parkování či stravovací podniky. Otázkou však je, jak budou všechny tyto novinky spolehlivě fungovat na našem území, jelikož budou zcela určitě vycházet z Apple Maps. U restaurací by to být problém neměl, parkování a nabíječky jsou však otázkou. Nejsou to však tyto tři nové aplikace, které jsou minimálně z hlediska vizuální stránky na CarPlay nejzajímavější. Apple se totiž rozhodl svůj systém opět mírně sjednotit s mobilními telefony či tablety a proto u něj nově umožňuje nastavení tapety, díky čemuž vypadá obrazovka CarPlay v autě daleko líp než kdykoliv předtím. Ostatně, díky našemu čtenáři Petrovi, který již CarPlay testuje, se můžete v galerii pod tímto odstavcem přesvědčit sami. Petrovi za zaslání fotek dodatečně velmi děkujeme.

Fotogalerie carplay ios 14 LsA 1 carplay ios 14 LsA 2 carplay ios 14 LsA 3 Vstoupit do galerie

V průběhu dnešního dne můžete na Letem světem Applem očekávat obrovskou spoustu článků věnujících se včera představeným novinkám a jejich rozboru. Díky tomu byste tak měli mít o nových operačních systémech a vůbec všech novinkách, jejichž představení jsme byli svědky, naprosto dokonalý přehled, Rozhodně nás tedy v průběhu dneška nepřestávejte číst.