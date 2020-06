Craig Federighi nastínil přístup Applu k soukromí v iOS 14

Jablečná společnost si na soukromí a citlivé uchovávání dat uživatelů potrpí a neváhá se o tom čas od času zmínit. Jedním z hlavních propagátorů tohoto přístupu je i Craig Federighi, který dohlíží na software a vývojáře. Právě ten se v nejnovějším rozhovoru zaměřil na změny, které mohou zákazníci v iOS 14 a iPadOS 14 očekávat, zejména v souvislosti s novými úpravami, které Apple speciálně v rámci soukromí nastavil. Jak se Federighi sám vyjádřil, správná regulace a správa informací uživatelů je jedním z nejdůležitějších bodů na programu společnosti, jež si na zakládá na tom, aby se spotřebitelé nemuseli bát vkládat do svých zařízení i Applu důvěru. Technologický trh je totiž v tomto ohledu poměrně nevybíravý a většina společností se snaží naivity uživatelů využívat ve svůj prospěch a nekale nakládá s citlivými informacemi.

„Myslím, že je mnoho důvodů, proč jsme se rozhodli tak moc dbát na soukromí a ochranu dat. Zároveň jsme se v mnohém inspirovali u konkurence, která je v tomto ohledu šetrnější a dělá jen to, co si uživatelé žádají. Stačí se podívat na vývojáře, kteří do svých komunikačních aplikací zapracují end-to-end šifrování nebo dohlíží na sdílení polohy. Zkrátka chceme, aby se uživatelé cítili bezpečně a měli plnou kontrolu nad tím, která data nám předají. S tím souvisí i to, že po všech aplikacích požadujeme, aby zákazníky informovali o tom, které informace budou sbírat a zda s tím dotyčný souhlasí, či nikoliv. Naštěstí se tento přístup v technologickém světě rozšiřuje, implementuje se i do dalších operačních systémů a my jsme rádi, že můžeme udávat trhu směr, vyslechnout uživatele a vyjít jim vstříc. Konec konců, denně dostávám e-maily od zákazníků, kteří se mi svěřují se svými obavami. Často například zmiňují strach z toho, že je aplikace odposlouchávají, zejména tedy kvůli personalizovaným reklamám, které se objevují v momentě, kdy něco hledáte na internetu nebo se adaptují na polohu uživatele. Ačkoliv se to v mnoha případech neděje a jedná se o zbytečnou obavu, chceme, aby naši zákazníci měli nad aplikacemi plnou reklamu a jasně věděli, kdy využívají jejich mikrofon nebo kameru,“ vysvětloval Craig Federighi.

Ostatně, Federighi nezmínil jen pouhá slova, ale nastínil také to, jakým směrem se bude v tomto ohledu iOS 14 ubírat. Apple totiž klade větší důraz na co nejmenší předávání dat třetím stranám a na jejich uchovávání nikoliv v cloudu, ale lokálně, přímo na daném zařízení. Zároveň společnost dbá na to, aby byl tok informací transparentní a uživatelé jasně věděli, kdo a jak má k jejich datům přístup. Opatření týkající se soukromí tak hrála při vývoji iOS 14, iPad OS 14 a macOS 10.16 Big Sur obrovskou roli, což se projevuje i na seznamu novinek a vylepšení. Uživatelé tak budou mít možnost nesdělovat svou přesnou polohu, ale pouze přibližnou, která jim dá přístup ke všem výhodám a funkcím, ale zároveň neprozradí výhradní místo jejich výskytu.

Samozřejmostí je pak možnost povolit, nebo zakázat aplikace, které budou mít přístup k vašim osobním informacím, včetně těch jablečných. App Store navíc nově bude obsahovat krátké seznamy a výčty dat, které daná aplikace sbírá a požaduje. Budete tak přesně vědět, kdo vám nahlíží do soukromí a jak velkou měrou. Aplikace také nebudou mít přístup ke kopírovanému obsahu a vše bude záviset na povolení. V neposlední řadě mezi novinky patří také upozornění v případě, že bylo vaše iCloud Keychain heslo prolomeno a nebo že daný software aktivně využívá kameru a mikrofon. Jak je vidět, Apple se zkrátka poučil a dělá maximum pro to, aby byli uživatelé v bezpečí. Uvidíme, zda se toho podaří společnosti dosáhnout.