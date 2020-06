V iOS 14 nalezneme i přepracovanou aplikaci Podcasty s doporučenými návrhy

V iOS 14 je toho k vidění hodně nového. Před několika okamžiky jsme vám například ukázali pohled na nové možnosti Počasí či funkci Vyhledávání emoji. Zlepšení se ale dočkala i nativní aplikace Podcasty, která přijde na iOS 14 a macOS 11. Apple se v ní zaměří na nabízení doporučených návrhů, což uživatelům umožní snadněji nalézt nové podcasty. Společnost tuto funkci nazývá jako „Smarter Listen Now“. „Listen Now zahrnuje nový Up Next – vaši osobní frontu epizod, která usnadňuje pokračování tam, kde jste skončili. Najděte nejnovější epizody pořadů, které již máte rádi, nebo objevte novou epizodu vybranou právě pro vás.“