Poslední spekulace WWDC 2020: Vylepšení pro Safari v iOS 14

Do startu úvodní Keynote vývojářské konference WWDC 2020 sice zbývá méně než 5 hodin, přesto však na světlo světa unikají nové a nové informace ohledně novinek, které se večer představí. Po leakerovi @L0vetodream přispěchal se svou troškou do mlýna i Mark Gurman z Bloombergu.

Gurmanovy informace se točí konkrétně o vylepšeních pro Safari v iOS 14. Hned na úvod je potřeba zmínit, že si Mark není zcela jistý tím, zda je Apple všechny ukáže už na dnešní WWDC, jelikož je možné, že některé novinky přidá do tohoto systému až v dalších verzích bez větších ovací. Ať už se Apple rozhodne jakkoliv, Safari v iOS 14 a potažmo iPadOS 14 by měl oživit dříve spekulovaným překladačem integrovaným přímo do prohlížeče, dále pak možnosti pokročilého hlasového vyhledávání, výrazným vylepšení karet a přidáním režimu Host. Vylepšení by se měla dočkat i iCloud klíčenka, která by měla být z hlediska svých funkcí daleko rozmanitější než je tomu nyní. Co přesně přinese je nicméně v tuto chvíli záhadou.

Gurman rovněž potvrdil, že Safari v iPadOS 14 vnukne plnou podporu Apple Pencil webovým stránkám, díky čemuž na ně bude možné různě kreslit, psát do nich či si v nich označovat pro uživatele důležité věci. Díky tomu by se tak mohla stát právě Apple Pencil daleko vyhledávanějším příslušenstvím než je tomu nyní, což by Apple rozhodně z hlediska její prodejnosti potěšilo. Detailnější informace o novinkách se nicméně dozvíme zřejmě až večer. Keynote začíná v 19:00 našeho času a její český živý přepis vám budeme na našem magazínu nabízet od její první minuty.