Poslední spekulace WWDC 2020: Příchod ARM procesorů od Applu je prakticky potvrzen

V případě, že sledujete počínání Applu již po dobu několika dlouhých (desítek) let, tak jistě víte, že momentálně chystaný přechod z procesorů Intel na vlastní ARM procesory není v historii jablečné společnosti prvním podobným rozhodnutím. V roce 2005 se Apple totiž rozhodl u svých přenosných počítačů přejít z procesorů PowerPC právě na Intel, u kterého zůstal až doteď (a ještě chvíli zůstane). Kalifornský gigant však vůbec nechtěl zavrhnout původní aplikace určené pro PowerPC, a tak vytvořil speciální software, díky kterého bylo možné aplikace „napsané“ na PowerPC spustit i v počítačích s procesorem od Intelu.

Tento emulační software, jenž byl vyvinut v roce 2005, nese název Apple Rosetta a vůbec poprvé se stal součástí systému v MacOS X 10.4 Tiger. Jablečná společnost si samozřejmě pro název Apple Rosetta vytvořila ochrannou známku, která tak nějak nečinně žila až doteď a naposledy se software Apple Rosetta objevil v Mac OS X 10.7 Lion v roce 2011. Apple však podle posledních dostupných informací začal s Apple Rosetta opět pracovat. Vzhledem k tomu, že se už delší dobu u jablečných počítačů počítá s postupným přechodem z procesorů od Intelu na vlastní ARM procesory, tak obnovená činnost s Apple Rosetta tuto spekulaci, dnes už tedy prakticky jistou věc, potvrzuje. Je tedy dosti možné, že jablečná společnost využije název Apple Rosetta i pro budoucí emulační software, díky kterého bude možné spustit programy určené pro procesory Intel na zařízeních, jenž budou běžet na procesorech ARM.

To, že by měl Apple přejít u svých počítačů na vlastní ARM procesory, je víceméně jasné. Otázkou však zůstává, kdy se první zařízení s ARM procesory v portfoliu Apple objeví. Některé úniky naznačovaly, že by se první počítače s ARM procesory od Applu měly objevit již dnes, v rámci jablečné konference WWDC20. Na druhou stranu se však před několika hodinami objevily informace o tom, že měl Apple celý program konference upravit, a že se žádných hardwarových novinek nedočkáme. Co vše nám kalifornský gigant během dnešní konference WWDC20 představí zůstává stále záhadou, tedy kromě nových operačních systémů. Na pravdivé informace si budeme muset ještě pár hodin počkat – WWDC20 můžete společně s námi sledovat již dnes, a to od 19:00.