WWDC 2020: Jaké hardwarové novinky očekáváme?

Od představení iOS 14 a dalších nových operačních systémů nás v tuto chvíli dělí již méně než týden. Abychom vám čekání na úvodní Keynote WWDC, na které odhalení novinek proběhne, co nejlépe zkrátili, připravili jsme pro vás sérii článků týkající se našich očekávání ohledně novinek. Ty budeme následně moci skvěle porovnat s realitou, která by však neměla být příliš vzdálená. Naše očekávání totiž přímo vychází z úniků informací, které se objevují již dlouhé měsíce. Po pondělním iOS 14, úterním iPadOS 14, středečním watchOS 7 a čtvrtečním macOS 10.16 tu pro vás máme i výčet hardwarových novinek, které se mohou na pondělní úvodní Keynote WWDC objevit.

Redesignovaný iMac

Přestože se design současných iMaců nedá rozhodně označit za nepovedený, faktem je, že za roky, co jej Apple používá, se již zkrátka okoukal. Přesně proto je naprosto skvělé, že se Apple alespoň podle obrovského množství zpráv od věrohodných zdrojů rozhodl iMacy po designové stránce oživit a v pondělí chce na WWDC ukázat jejich novou tvář. Ta by měla být designována ve stejném duchu jako naprostá většina jeho produktů z posledních let – tedy s důrazem na úzké rámečky kolem displeje. Co se týče hardwarové výbavy, o té bohužel zatím příliš mnoho nevíme. Zdroje totiž doposud prozradily de facto jen to, že všechny konfigurace mají dorazit ze SSD diskem a mají být osazeny T2 bezpečnostním čipem. Procesory či RAM paměti jsou nicméně zatím záhadou. Totéž lze říci i o úhlopříčce displeje iMacu či o tom, zda jej Apple rovnou představí ve dvou velikostních variantách či najede na MacBookový model a začne větší a menší varianty iMaců představovat zvlášť. Pokud by tomu tak bylo, v pondělí bychom se měli dočkat varianty větší, která bude zároveň výkonnější.

MacBook s ARM procesorem

Dalším horkým želízkem v ohni Applu chystaným na představení je MacBook s procesorem vyvinutým kalifornským gigantem. Ten totiž právě na vlastních procesorech pracuje dlouhodobě a nyní nadešel dle leakerů čas sklidit první plody jeho snahy. Poměrně zajímavé je, že první vlaštovkou osazenou procesorem od Applu má být 12” MacBook, který Apple přestal relativně nedávno prodávat a to i přestože byl mezi uživateli poměrně oblíbený. Zřejmě se tak dočkáme skutečně velkolepého comebacku.

Divoká karta

Zatímco představení výše zmíněné dvojice se zdá být s ohledem na množství úniků v posledních dnech prakticky jisté, čtveřice produktů vyjmenovaná níže má odhalení lidově řečeno nahnuté. V minulosti se o nich sice v souvislosti s WWDC hovořilo, avšak jen pár desítek hodin před startem akce je v tomto směru ticho po pěšině. Rozhodli jsme se je proto zařadit do sekce Divoká karta, jelikož právě ta je dokonale vystihuje – mohou být totiž na pondělní Keynote vytaženy jakožto tajný, nikým příliš očekávaný trumf.

AirPods Studio

Zatímco světu špuntových a peckových bezdrátových sluchátek Apple díky AirPods a AirPods Pro vládne, ve světě klasických náhlavních sluchátek je tomu přesně naopak. To proto, že ve své nabídce zatím žádný model, kterým by se mohl pokusit tento segment ovládnout, nemá – tedy nepočítáme-li samozřejmě Beats. Na uvedení svých prvních náhlavních sluchátek nicméně intenzivně pracuje již dlouhé měsíce a tudíž by nebylo překvapivé, kdybychom se jich dočkali právě zde. Podle dostupných informací mají uživatelům nabídnout perfektní zvuk v kombinaci s vynikající ergonomií a chytrými funkcemi, které jejich využitelnost povznesou nad veškerou konkurenci.

AirTags

Lokalizátor AirTag lze s trochou nadsázky popsat podobně jako AirPods Studio. I na něm totiž Apple pracuje intenzivně již dlouhé měsíce, avšak jeho představení je stále ve hvězdách. Jen pro představu – spekulovalo se nad ním už před loňskou WWDC, v září při představení iPhonů, v souvislosti s potenciální říjnovou Keynote 2019 a potenciální březnovou Keynote 2020. Apple jej však ne a ne ukázat a nejen to. I jeho výroba a vývoj totiž zatím odolává pokusům o větší úniky informací typu fotek či videí. Žádné reálné snímky totiž doposud k vidění nebyly. Snad se tedy v pondělí dočkáme a produkt, který nám bude schopný lokalizovat předměty jím “označené” konečně spatříme.

AirPower

Že to Apple s bezdrátovou nabíječkou AirPower ještě nevzdal není žádným tajemstvím. Ostatně, velmi brzy po jejím oficiálním odpískáním se začaly objevovat patenty potvrzující, že se v laboratořích Applu přeci jen stále věci spojené s AirPower kutí. To následně potvrdili i leakeři v čele s Jonem Prosserem, který dokonce včera přispěchal s poměrně kvalitními reálnými fotkami jednoho z prototypů, které měl získat přímo od některého ze zaměstnanců Applu. A jelikož je dle dostupných informací AirPower v závěrečné fázi vývoje, pár slov o ní či v ideálním případě úplné její odhalení by mohlo v pondělí padnout.

Apple TV

Poslední generace Apple TV si svou premiéru odbyla v září 2017 po boku iPhonů 8, 8 Plus a X. Je tak rozhodně na čase poslat do světa její novou generaci, která by nabízela minimálně vyšší výkon a úložiště. Tyto prvky by byly využitelné zejména pro Apple Arcade, které se Apple snaží čím dál více tlačit, ale i náročnější aplikace, kterých je v současnosti na Apple TV jako šafránu. Kódy bet OS Applu sice potvrzují, že vývoj nové generace televize již probíhá, ale nikdo zatím neví, kdy k jejímu odhalení dojde. WWDC by však překvapivé nebylo.