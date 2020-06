WWDC 2020: Co očekáváme od watchOS 7

Od představení iOS 14 a dalších nových operačních systémů nás v tuto chvíli dělí již méně než týden. Abychom vám čekání na úvodní Keynote WWDC, na které odhalení novinek proběhne, co nejlépe zkrátili, připravili jsme pro vás sérii článků týkající se našich očekávání ohledně novinek. Ty budeme následně moci skvěle porovnat s realitou, která by však neměla být příliš vzdálená. Naše očekávání totiž přímo vychází z úniků informací, které se objevují již dlouhé měsíce. Po pondělním iOS 14 a úterním iPadOS 14 tu pro vás nyní máme watchOS 7. Co podle nás tento systém přinese a co od něj očekáváme?

Ještě hlubší interakce s iPhonem a Macem

Nynější kooperace mezi Apple Watch a iPhonem či Macem není vůbec špatná. Ostatně, které jiné hodinky dokáží autorizovat na Macu určité úkony či potvrzovat platby přes Apple Pay. Přesně proto zastáváme v redakci názor, že by měl Apple tímto směrem kráčet i nadále a uživatelům přinášet další a další možnosti propojitelnosti. Mě osobně by se například velmi líbilo to, kdyby se Watch naučily “přebírat” z Macu některé funkce, jak to nyní dělají u iPhonů. Od věci by nebyl třeba ovladač pro audiopřehrávač, který je u iPhonu na hodinkách více než užitečný. Špatné by však rozhodně nebylo například ani odhlašování či zamykání stroje na dálku, potažmo ukazování baterií Apple produktů v rozhraní, ve které Watch nyní dokáží ukázat třeba nabití AirPodů. Zkrátka a dobře – bylo by super dostat do hodinek detaily, které by dávaly smysl celkovému ekosystému. I malý krok vpřed je totiž stále posun kupředu.

Přepracování kroužků aktivity

Díky sledování aktivity na Apple Watch se začalo mnoho jejich uživatelů hýbat či v ideálním případě sportovat. Motivací pro ně jsou převážně kroužky aktivity, jejichž uzavírání je buhvíproč i bez větších odměn zábava – tedy alespoň pro většinu jablíčkářů. Ani kroužky aktivity však nejsou zcela dokonalé. Jejich kritici poukazují zejména na to, že v nich Apple absolutně nepočítá s jakýmkoliv odpočinkem a i po dni, který byl extrémně náročný, vás “nutí” ke splnění denního cíle ať už z hlediska pohybové aktivity, cvičení či stání. To sice není vždy v lidských silách splnit, možnost jednoduché deaktivace či změny z aktivního na pasivní režimu však hodinkám zkrátka chybí. Rozhodně by tudíž nebylo na škodu, kdyby se dalo ve watchOS 7 s kroužky aktivity daleko lépe pracovat a cíle dle denního rozpoložení uživatele snadno měnit. Naprostá paráda by pak bylo to, kdyby hodinky cíle měnily automaticky například s ohledem na aktivitu v předešlém dni. Naštěstí se však právě o podobném vylepšení šušká a tudíž doufáme, že opravdu dorazí.

Podpora ciferníků třetích stran

Přestože se nedá v žádném případě říci, že se z ciferníků pro Apple Watch nedá vybrat ani jeden hezký, je velká škoda, že je výběr omezený rozhodnutími Applu. Právě ten totiž jako jediný ciferníky do Apple Watch přidává, což je nejen velká škoda, ale další munice pro jeho kritiky, kteří volají po tom, aby zpřístupnil možnost přidávání ciferníků i vývojářům třetích stran přímo přes App Store. Tímto krokem by zcela určitě zajistil svým uživatelům příliv obrovského množství nových ciferníků, díky kterém by si své hodinky mohli ještě lépe přizpůsobit k obrazu svému. Apple by takto navíc mohl solidně zbohatnout, jelikož by mohl u ciferníků nastavit stejná pravidla jako pro aplikace distribuované přes App Store. Vlastně je skoro až zarážející, že podobnou možnost vývojářům zatím nenabídl a spíš než zda něco takového do budoucna chystá se ptejme, kdy tomu bude. Z ekonomického hlediska je totiž jasné, že k tomu dříve či později dojde.

Spánková analýza pro všechny (nebo alespoň většinu)

Jestli je něco v souvislosti s Apple Watch skutečná ostuda, je to absence nativní aplikace pro analýzu spánku uživatele. Tou totiž v současnosti disponují i mnohonásobně levnější smartwatch a fitness náramky. Tyto aplikace určené pro Apple Watch navíc není problém vyvinout ano pro vývojáře třetích stran, které watchOS App Store zásobují svými výtvory již řadu let. Apple sice na své nativní aplikaci též pracuje, avšak ta je zatím zahalena spoustou tajemství v čele s její kompatibilitou. Nedá se totiž bohužel vyloučit, že z ní Apple udělá exkluzivní prvek dostupný jen na nejnovějších Apple Watch pro watchOS 7, kterými budou podzimní Series 6. V redakci se však modlíme za to, aby tomu tak nebylo a nativní aplikace pro spánkovou analýzu dorazila na všechny Watch kompatibilní s watchOS 7 nebo alespoň na pár posledních ročníků – tedy třeba Series 4 a 5.

Bateriový management

V poslední době se Apple snaží svým uživatelům přinést o bateriích v jejich produktech co nejvíce informací a umožnit jim je i různě nastavit. V iPhonu se například zobrazuje její kondice s tím, že vás systém automaticky upozorní na nutnost výměny a umožní vám v případě náhlého vypnutí telefonu vinou špatné baterie deaktivovat režim, který má dalším výpadkům baterie zabránit. Podobná vychytávka dorazila nedávno i na Macy, které si lze nově nastavit tak, aby jejich baterie vydržely maximální možnou dobu i při běžném používání. Určitě by proto nebylo od věci, kdybychom se ve watchOS 7 dočkali podobné vychytávky, které by nás informovala o stavu baterie v hodinkách a v ideálním případě by i umožňovala určité úkony jako iPhonu či Macu.