Co očekáváme od iPadOS 14

Od představení iOS 14 a dalších nových operačních systémů nás v tuto chvíli dělí již méně než týden. Abychom vám čekání na úvodní Keynote WWDC, na které odhalení novinek proběhne, co nejlépe zkrátili, připravili jsme pro vás sérii článků týkající se našich očekávání ohledně novinek. Ty budeme následně moci skvěle porovnat s realitou, která by však neměla být příliš vzdálená. Naše očekávání totiž přímo vychází z úniků informací, které se objevují již dlouhé měsíce. Po včerejším iOS 14 tu pro vás nyní máme i “čtrnáctkový” iPadOS. Jelikož je iPadOS 14 velmi podobný iOS 14, platí, že všechny očekávané věci pro mobilní operační systém, o kterých jsme psali včera, očekáváme i zde. V následujících řádcích se proto dozvíte “jen” o novinkách šitých na míru přímo iPadům.

Možnost více uživatelských účtů

Přestože se Apple snaží v poslední době iPady “tlačit” jako skvělou alternativu či dokonce náhradu klasických MacBooků, pravda je taková, že jim chybí ještě celá řada elementárních funkcí, díky kterým by se počítačům vyrovnaly. Jednou z nich je třeba i možnost nastavení více uživatelských účtů pro jedno zařízení, což je věc, po které volají mnozí uživatelé dlouhé roky. Divit se jim však v žádném případě nelze. iPady totiž používá obrovské množství lidí jako jednoduchý nástroj pro konzumaci obsahu a je proto škoda, že jej nelze jednoduše sdílet s okolím. Jasně, řešením je třeba jeho nezamykání či nastavení jednoduchého kódu, který znají jen členové jedné domácnosti. V takovém případě je však potřeba brát zřetel na to, že takto využívaný iPad nebude přizpůsobitelný každému jeho uživateli bez manuálního nastavení. Právě o uživatelských účtech, které by si byly schopné zapamatovat nastavení jednotlivých uživatelů, se nicméně v souvislosti s iPadOS 14 spekuluje a proto věříme, že se jich dočkáme.

Propracovanější widgety

Implementace widgetů na Home Screen v iPadOS 13 byla pro nejednoho jablíčkáře solidním překvapením. Zatímco někteří přijali tuto novinku spíše chladně, jiní z ní byli nadšení. Přiznám se, že já patřil zprvu do druhé skupiny, avšak poté, co jsem si je pořádně osahal a zjistil jejich prachbídnou využitelnost jsem z nich spíš zklamaný. Statické widgety schopné jen minimálních interakcí jsou totiž zkrátka k ničemu – tím spíš v zařízení využívajícím dotykové ovládání. Rozhodně by tedy nebylo od věci, kdyby Apple umožnil s příchodem iPadOS 14 daleko více “widgetových věcí” a to v ideálním případě na míru ušitým iPadům. Možností jsou tuny a patenty napovídají, že na podobných novinkách skutečně pracuje. Nezbývá tedy než doufat.

Fotogalerie iPadOS 14 koncept 4 iPadOS 14 koncept 3 iPadOS 14 koncept 2 iPadOS 14 koncept 1 Vstoupit do galerie

Ještě lepší práce s myší

Když přidal Apple loni iPadům podporu myši, na první pohled se zdálo, že je výrazně přiblížil počítačům. Pravdou však je, že podpora zatím není ani zdaleka taková, že by se dalo o vyrovnání se klasice hovořit. I zde je tedy rozhodně výrazně zapracovat na nejrůznějších prvcích, které by ovladatelnost iPadu opět zlepšily. Obecně se pak dá říci, že je tento bod úzce provázán s bodem posledním – tedy celkovým přiblížením k macOS.

Celkové přiblížení se macOS

iPadOS toho uživatelům umožňuje skutečně hodně. Rozhodně se však nedá říci, že by byl plnohodnotnou alternativou macOS. Jeho ovladatelnost a potažmo i vlastnosti se totiž od počítačového systému velmi liší, kvůli čemuž jsou na něm některé zdánlivě banální úkony velkým oříškem. Pokud to tedy Apple myslí s vyrovnáním se Macům skutečně vážně, je potřeba jejich systémy nebo alespoň hlavní prvky z nich sprostě okopírovat a “natlačit” je do iPadOS. Naprosto nejlepším řešením by pak byla možnost spuštění macOS přímo na iPadu, což však od Applu tak úplně očekávat nelze. Kdybychom se však dočkali alespoň výrazného vylepšení práce s okny či prohlížeče souborů, zase by byla využitelnost systému o něčem jiném.