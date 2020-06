WWDC 2020: Co očekáváme od macOS 10.16

Od představení iOS 14 a dalších nových operačních systémů nás v tuto chvíli dělí již méně než týden. Abychom vám čekání na úvodní Keynote WWDC, na které odhalení novinek proběhne, co nejlépe zkrátili, připravili jsme pro vás sérii článků týkající se našich očekávání ohledně novinek. Ty budeme následně moci skvěle porovnat s realitou, která by však neměla být příliš vzdálená. Naše očekávání totiž přímo vychází z úniků informací, které se objevují již dlouhé měsíce. Po pondělním iOS 14, úterním iPadOS 14 a středečním watchOS 7 tu pro vás nyní máme macOS 10.16. Co podle nás tento systém přinese a co od něj očekáváme?

Stoprocentní spolehlivost

Jestli něco od macOS 10.16 skutečně očekáváme a modlíme se, abychom se toho dočkali, je to bezesporu naprosto dokonalá spolehlivost systému – a to nejen jeho první verze, ale de facto celého macOS 10.16. Macy jsou totiž pro obrovské množství uživatelů včetně nás nástroji, které je živí a jakékoliv zaškobrtnutí z hlediska spolehlivosti je zkrátka obrovský problém. Ať už se bavíme o pádech aplikací, nestandardnímu chování určitých prvků v systému či “jen” problémech s updaty, které zkrátka čas od času (ani u Cataliny) nejdou nainstalovat, nic takového do systému, který pohání i stroje v ceně menších bytů rozhodně nepatří. Dokonalá vyladěnost systému by tedy měla být pro Apple v tomto případě prioritou číslo jedna, jelikož na ní záleží snad nejvíc ze všech jeho OS.

Stejný designový jazyk jako v s iOS

Přestože si Apple libuje ve sjednocení, faktem je, že macOS je v tomto směru zdárně přehlížen. Na mysli nyní nemáme design rozhraní aplikací jako takových, ale spíš jejich ikony, které nejsou sjednocené se zbytkem OS Applu. Například takové zprávy, iWork či Mail by přitom krásně sjednotit šel. Totéž v bledě modrém se dá říci i o ovládacím centru pro přepínání Night Shiftu a Nerušit, které by mohlo převzít designový jazyk z iOS, iPadOS či watchOS. Jinými slovy – bylo by opravdu super, kdybychom se napříč všemi platformami potkávali se stejnými designovými prvky, jelikož by to mohlo prospět celkové ovladatelnosti systému – tedy minimálně z hlediska intuitivnosti. Jasně, jedná se svým způsobem o detail, ale proč jej nedotáhnout k dokonalosti?

Vylepšení Dark Mode

Dark Mode je s námi na Macích již dobré dva roky. Svou premiéru si totiž vcelku nečekaně odbyl už v macOS Mojave v roce 2018. Pravdou však je, že se od té doby prakticky nikam neposunul, což je velká škoda. Možností na vylepšení jsou totiž mraky a je trestuhodné, že na nich Apple zatím nezapracoval. Ať už se bavíme o rozvrhu aktivace Dark Modu pro každý den či o rozhraní pro přizpůsobení jednotlivých aplikací pro tmavý či světlý režim, všechny tyto vychytávky zkrátka chybí a uživatelé si je musí obstarávat pomocí aplikací třetích stran, což je dle našeho názoru svým způsobem ostudné. Rozhodně by tedy nebylo od věci tento prvek dotáhnout k dokonalosti nasazením řady vylepšení, které jej posunou na novou úroveň.

Ještě větší propojitelnost s Apple Watch

V macOS Catalina dorazily na Macy nové možnosti propojitelnosti s Apple Watch, kdy jsou skrze ně uživatelé schopni například potvrzovat vkládání hesel či potvrzovat platby. Bylo by tak naprosto skvělé, kdyby se tato propojitelnost v nové generaci macOS ještě rozšířila a hodinky by naučila další spoustu užitečných věcí. Jednou z nich by mohlo být třeba zobrazování základních ovládacích prvků při přehrávání hudby na Macu, jako to dělají nyní na iPhonech. Špatné by však nebylo ani dálkové ovládání umožňující například Mac i vypnout či sledovat jeho baterii v případě, že nebude připojen k síti. Nad všechny tyto novinky je však potřeba povýšit spolehlivost stávajících funkcí, která sice není špatná, ale stále je zde prostor ke zlepšování. Například při odemykání Macu přes Watch se čas od času stane, že se produkty zkrátka nespojí a k odemčení nedojde. Bylo by to rozhodně skvělé, kdyby v tomto směru fungovalo vše naprosto stoprocentně.

Nové aplikace

Několika nových aplikací pro macOS jsme se díky projektu Catalyst, který umožňuje portovat iOS/iPadOS aplikace na macOS, dočkali už v loňském roce a je velmi pravděpodobné, že ani letos tomu nebude jinak. Jako nejpravděpodobnější kandidát na příchod se jeví v současnosti aplikace Zprávy, která by měla přebrat funkce známé z iOS – tedy například samolepky či nejrůznější efekty. Nezlobili bychom se však ani za aplikaci Počasí, která bůhvíproč v plné verzi na Macu chybí a je dostupná jen přes widget.