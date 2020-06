Červnové filmové novinky (nejen) na iTunes, které byste si neměli nechat ujít

Ani v červnu vás neochudíme o tipy na zajímavé filmy, premiéry nebo tituly, které můžete po celý měsíc získat o něco výhodněji. V červnové nabídce najdete filmy české i slovenské provenience, stejně jako snímky amerických a jiných zahraničních režisérů. Pokud nechcete k vypůjčení nebo zakoupení daného titulu využít iTunes, můžete většinu filmů z nabídky stáhnout nebo vypůjčit na O2 TV, Starmaxu a dalších platformách – veškeré odkazy naleznete pod popiskem filmu.

Daria

Mladý psychiatr Marek a farmaceutka Daria se seznamují přes sociální sítě, ale hned po první osobní schůzce přitažlivá, osudová femme fatale Daria zmizí. Marek ji objeví až po několika dnech v psychiatrické léčebně, kde pracuje jeho matka. V rámci své praxe se ujme jejího případu a snaží se rozklíčovat, co se stalo. Nejprve to vypadá, že je Daria opravdu blázen, brzy však zjistí, že si s ním možná jen trochu zahrává. Nebo je to jinak? Dariu s Markem někdo sleduje a nový soused Taz jim pomůže „ztratit se“ na vzdálenou biofarmu, kde žijí lidé, kteří nechtějí nebo nemohou být součástí dnešní společnosti. Žije tam i známý profesor, který tvrdí, že se jedná o hru mocných a že se Daria, úspěšná ve farmaceutickém výzkumu, znelíbila některým lidem…

Malá ríša

Nové slovenské romantické drama s mezinárodním hereckým obsazením. Mladá Eva pracuje v továrně arogantního zbohatlíka Bara, aby se uživila, než se její manžel vrátí z války. Ten jednoho dne dezertuje a vrací se domů s nadějí, že vše bude tak, jako dříve. Do vsi však nečekaně přichází i záhadná Cat, která pozná jeho minulost a pro vlastní přežití je schopná udělat skutečně vše.

Malé ženy

Autorka a režisérka Greta Gerwigová vytvořila Malé ženy, které čerpají z klasického románu a díla Louisy May Alcottové, a zároveň se v autorčině alter egu Jo Marchové odráží její fiktivní život. V podání Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice aktuálním.

Amnestie

Sametová revoluce v roce 1989 přinesla většině lidí svobodu, někomu ale přinesla i problémy, a někomu jinému zase příležitost a kariéru. Z bývalých prominentů se stávají vězni, z bývalých disidentů a vězňů se přes noc stávají politici a lidé s vlivem. Už za socialismu se začíná odvíjet příběh, který revoluce zrychlí a který vyvrcholí během krvavých událostí největší vězeňské vzpoury u nás. Rozsáhlé amnestie prezidenta Václava Havla ze zimy 1990 se řady těžkých zločinců v leopoldovské věznici netýkaly. Ti se proto vzbouřili a na téměř dva týdny celou věznici obsadili. Oblast věznice se změnila na válečnou zónu a ukončit ji musela až policie a speciální jednotky s využitím vojenské techniky. Nesmlouvavý a tvrdý zásah část veřejnosti ocenila, jiná část poukazovala na jeho přílišnou brutalitu. Emotivní thriller Amnestie o manipulaci, násilí a zradě přináší na plátna největší vzpouru ve vězeňské historii Československa. A spolu s ní i příběh tří párů, jejichž životy se prolínají na pozadí obrovských a rychlých revolučních změn v roce 1989.

Můj otec Antonín Kratochvíl

Čtyřikrát World Press Photo, před objektivem Bowie, Clooney nebo Depp, ale i válka… Napínavý životní příběh světově uznávaného českého fotografa Antonína Kratochvíla, zakládajícího člena legendární fotografické agentury Sedm (VII Photo Agency). Pátrání po jeho minulosti ukazuje dramatické momenty 20. století i ryzí současnosti. V dětství byl Antonín s rodiči odsunut do pracovního tábora, v osmnácti emigroval z Československa bez svého nenarozeného syna Michaela, který se do puberty za železnou oponou domníval, že otec nežije. Avšak otec byl živý, živel a mezinárodní celebrita. Antonín po dlouhé cestě přes rakouský uprchlický tábor, švédský kriminál, francouzskou Cizineckou legii či prestižní studia v Amsterdamu dosáhl ohromného úspěchu v Americe. Sláva ho však omrzela a začal zblízka dokumentovat kruté válečné konflikty. Přestože se potkal se synem až v jeho dospělosti, Michael se nakonec stal fotografem, společně fotili nejen v Černobylu. Česká republika vrátila Antonínovi občanství v roce 2000. Tehdy ještě světoznámý fotograf netušil, že v ní bude prožívat o osmnáct let později další dramatické události.

Modelář

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.

Veřejné lži

Skutečný příběh britského informátora, který tisku pustil informaci o nezákonné špionážní operaci NSA, jejímž cílem bylo přimět Radu bezpečnosti OSN, aby sankcionovala invazi do Iráku v roce 2003.

Případ mrtvého nebožtíka

Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky. Film využívá klišé kriminálního žánru, a tak se děj, který divák zná už z milionu žánrových snímků z policejního prostředí, stal podhoubím pro slovní humor a do absurdna gradující situace. Na scéně se objevuje major Prubner (David Novotný), jeho nová kolegyně Skálová (Hana Vagnerová) a detektivové Rorýs (Martin Pechlát) s Dymákem (Lukáš Příkazský). Jejich úkol od náčelníka kriminálky Drátka (Miroslav Táborský) je jasný – vyšetřit vraždu Starablažkové. Postupně kriminalisté vypátrají, že úspěšně vydírala, a proto se jí někdo zbavil. Ale mnoho stop nemají. Jen to, že jde o pomstu. Majoru Prubnerovi šlape navíc na paty jeho nadřízený plukovník Drátek, který mu dá na zjištění vraha jen týden – tedy sedm dní! Detektivní rámec je však základem pro vtipné scény a zdařilé herecké výkony.

Kubánská spojka

Příběh pěti kubánských politických vězňů, kteří byli obviněni a uvězněni Spojenými státy od konce 90. let za špionáž a vraždu.

Pozdravy od vraha

Detektiv vyšetřuje smrt své dcery, která byla zavražděna během líbánek v Londýně; vyhledá pomoc skandinávského novináře v momentě, když další páry v Evropě začne potkávat stejný osud.

