Watchshot aneb vložte snímek obrazovky Apple Watch do jejich těla

Pokus už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste museli vytvořit snímek obrazovky na Apple Watch, který jste poté museli přenést do těla jablečných hodinek, tak jistě víte, že se nejedná o úplně jednoduchý proces. Prvně je nutné najít tzv. mockup, tedy jakousi šablonu, do které snímek obrazovky v Photoshopu (či jiné aplikaci) vložíte. Problém je v tom, že tyto tzv. mockupy jsou často placené, anebo je nemůžete využívat komerčně. Těmto trablím je však nyní konec – objevila se totiž aplikace, díky které lze snímky obrazovky z Apple Watch vložit do jejich těla velmi jednoduše, a to přímo na iPhonu či iPadu. Aplikace se jmenuje Watchshot a my se na ni společně v tomto článku podíváme.

Na používání aplikace Watchshot není nic složitého. Jakmile aplikaci klasicky z App Storu stáhnete, nainstalujete, a poté spustíte, tak stačí jednoduše vybrat snímek obrazovky pocházející z Apple Watch z vaší galerie. Pokud je zde někdo neznalý, co se vytváření snímků obrazovky na Apple Watch týče, tak vás odkážu na tento článek, ve kterém najdete všechny potřebné informace. Po vybrání snímku obrazovky už si uživatel v aplikaci jen zvolí tělo Apple Watch, do kterého chce snímek obrazovky vložit. Nutno podotknout, že v aplikaci najdete přes 30 různých edicí Apple Watch – od klasických hliníkových, přes ocelové, až po keramické. Všechno tohle samozřejmě v různých barevných kombinacích a s různými řemínky. Nechybí ani nová kolekce řemínků Pride Edition 2020.

Jakmile si tělo Apple Watch vyberete, tak Watchshot automaticky provede „sloučení“, tedy vezme snímek obrazovky a do těla hodinek jej vloží. Poté už si uživatel pouze zvolí, zdali chce vytvořený snímek uložit do galerie v aplikaci Fotky, anebo zdali jej chce pouze sdílet v rámci aplikací jako obrázek. Watchshot je naprosto skvělou aplikací, pokud patříte mezi vývojáře a potřebujete vytvořit zdarma obrázky z vaší aplikace na Apple Watch, anebo pokud potřebujete ilustraci ke článkům, apod. Jediným neduhem této aplikace je fakt, že nelze snímky obrazovky uložit s průhledným pozadím, což může být pro nějaké uživatele velký problém. Dost možná se však této možnosti dočkáme v příští aktualizaci. Na závěr jen zmíním, že pro nainstalovaní aplikace musí váš iPhone či iPad běžet na iOS či iPadOS 13.