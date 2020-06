Čím dál více majitelů MacBooků Pro a Air (2020) si stěžuje na problémy s USB 2.0

Přestože Apple již roky vsází u svých MacBooků jen na USB-C porty, faktem je, že starší USB-A jsou pořád o poznání rozšířenější a tedy i hojně využívané. Jakýkoliv problém s jejich kompatibilitou je proto velmi nepříjemný a je nutné jej co nejdříve opravit. Přesně to nyní čeká i Apple u jeho nejnovějších MacBooků Pro a Air z letošního roku. Čím dál více jejich majitelů si totiž stěžuje na to, že po připojení příslušenství s USB-A 2.0 přes USB-C huby mají Macy či příslušenství velké problémy s funkčností.

Problémy se projevují mnoha způsoby. Někteří uživatelé si stěžují na to, že jim po chvilce přestává příslušenství zcela fungovat, jiní zase poukazují na to, že jim je USB 2.0 schopné zcela shodit systém či jej zamrazit tak, že jediným lékem na problém je restart stroje. To sice bohužel není zcela ideální řešení, avšak jiný recept na opravu zatím uživatelé, kterých je podle zahraničních diskuzních fór skutečně obrovské množství, nenalezli.

Podle dostupných informací již byl Applu celý problém mnohými uživateli nahlášen a proto je velmi pravděpodobné, že se již na jeho opravě pracuje. Jakékoliv oficiální stanovisko či rada však od něj zatím nedorazila a těžko říci, zda vůbec dorazí. Podobné problémy totiž zpravidla řeší v tichosti vydáním opravy v nejbližším softwarovém updatu – tedy v případě, že je problém softwarově opravitelný. Nezbývá tedy než doufat, že tomu tak bude i nyní.