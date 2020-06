Start výroby jednoho z klíčových komponentů pro iPhony 12 klepe na dveře

Chystaný iPhone 12 stále obklopuje tajemný opar a zůstává prozatím nezodpovězenou otázkou, co vše Apple na blížícím se WWDC odhalí. Jedno je ale jisté, výrobci se postupně připravují na příchod nové generace a zahájení výroby. Nejinak je tomu i u společností zajišťujících kamerové senzory, které mají být u letošního jablečného telefonu obzvlášť propracované a nadčasové. Díky technologii ToF, tedy time-of-flight, je možné odhadnout vzdálenost různých objektů v prostoru a na základě toho zlepšit nejen fotografie, ale i zážitek z rozšířené reality.

Nová generace iPhonu se kvapem blíží, a stejně tak konference WWDC, kde má Apple představit zbývající detaily a především usměrnit spekulace, které jablečný smartphone obklopují. Jednou z těch nejaktuálnějších je i to, že se výrobci kamerových senzorů postupně připravují na masovou výrobu a implementaci technologie ToF, tedy speciálního laserového paprsku, který se odráží od okolních objektů a dokáže spolehlivě určit jejich vzdálenost. Díky tomu by byl iPhone 12 lépe vybaven pro rozšířenou realitu a nabízel by o poznání kvalitnější fotografický zážitek. Podle nejnovější zprávy tuto skutečnost dokazuje objednávka výrobce Win Semiconductors, který vypsal poptávku po VCSEL čipech. Právě ty podporují nejen 3D senzory, ale právě i ToF, což by mohlo znamenat, že se této technologie dočkáme již s příchodem nové generace.

Samotné VCSEL čipy nejsou nich nového, právě ty jsou totiž implementovány do předních kamerových senzorů a zaštiťují například Face ID, Animoji a selfie, tedy technologie, které spoléhají na 3D vykreslování. Právě ToF by pak mohlo být v těchto čipech nově obsaženo, díky čemuž by Apple mohl posunout rozšířenou realitu na další úroveň a eventuálně dosáhnout i věrnějších a realističtějších fotografií. Je však nutné tyto spekulace brát s rezervou, jelikož se začaly objevovat již v roce 2019 a jednou za čas vždy vyplují na povrch. To vše se ale dozvíme tak či onak příští pondělí, tedy 22. června, kdy začíná oficiální Apple Keynote a očekávaná konference WWDC.