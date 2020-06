SpaceX spustil beta testování „vesmírného internetu“ Starlink. Zapojit se do něj můžete i vy

Kdekdo v poslední době o satelitech Starlink slyšel či je dokonce pozoroval na obloze. Jde o projekt společnosti SpaceX, jehož cílem je dostat na oběžnou dráhu Země 12 tisíc satelitů, které poskytnou internet kdekoli na Zemi. Vzhledem ke skutečnosti, že se nad námi v současné době nachází téměř 540 satelitů, je na řadě beta testování internetu.

Testování samozřejmě už mezi pár vyvolenými probíhá. Nedávno poškádlil fanoušky projektu člen představenstva Steve Jurvetson, který na sociální sítě napsal, že prostě a jednoduše přišel a zapojil terminál, který se sám připojil k satelitům na obloze. Dále dodal, že jde o nejjednodušší možnost připojení k internetu, a že se nemůže dočkat širokopásmového připojení, na nějž dojde řada koncem tohoto roku. Šéf SpaceX Elon Musk již několikrát řekl, že v podstatě postačí krabičku nasměrovat k obloze, a zapojit do zásuvky. Vývoj uživatelského terminálu ovšem stále probíhá, přičemž má jít o jednoduchou záležitost typu plug-and-play. Do beta testování se můžete zapojit i vy. Na této stránce stačí zadat váš e-mail, poštovní směrovací číslo a vybrat zemi. Do několika minut obdržíte e-mail, avšak je na místě kontrolovat složku se spamem. Byť je původní záměr SpaceX vyslat do vesmíru jen 12 tisíc satelitů, společnost má povolení na 30 tisíc.

Uvidíme, jak se tento velezajímavý projekt, od kterého se očekávají obrovské věci, vyvine v budoucnu. Už nyní se však dá s jistotou říci, že všichni nadšení z této technologie nesdílí. Proti společnosti už dlouhou dobu vystupují astronomové, kteří se obávají ztížených podmínek sledování noční oblohy. Proto má společnost v plánu natírat satelity speciální barvou, která nebude odrážet světlo.