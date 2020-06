ČEZ se chce stát čtvrtým tuzemským operátorem

Ačkoliv se neustále mluví o aukci kmitočtů pro 5G síť, realizace jaksi vázne a státníci tuto skutečnost často svádí na příchod čtvrtého operátora, o němž se šušká již několik posledních let. Dosud nebylo jasné, zda půjde o nějakou zahraniční, či ryze českou firmu a především co od tohoto dalšího milníku v oblasti telekomunikací čekat. Naštěstí jsou ale spekulace u konce, energetická společnost ČEZ totiž veřejně oznámila, že je to právě ona, kdo „kandiduje“ na čtvrtého operátora a chystá expanzi. Momentálně tak představitelé firmy řeší jen to, kde najít vhodné partnera, jenž by byl ochotný se soutěže zúčastnit a eventuálně posunout konkurenční prostředí na další úroveň.

Čekání na čtvrtého operátora v tuzemsku místy připomínalo až čekání na spasitele. Neustále fámy, spekulace, odkládání aukce 5G kmitočtů a další machinace, které celé věci nějak neprospěly. Jeden z kandidátů na dalšího lídra v telekomunikacích, energetická společnost ČEZ, tak konečně promluvil a nastínil důkladný plán, jak splnit regulace a normy Českého telekomunikačního úřadu. K celé věci se v rozhovoru pro Seznam vyjádřil zejména šéf firmy Daniel Beneš, který potvrdil, že se společnost expanzí do oblasti telekomunikací vážně zabývá a má v plánu plně se v tomto ohledu angažovat. Impulzem mělo být podle Beneše vyhlášení aukce kmitočtů pro sítě 5G, na níž se stále usilovně pracuje. V jistém smyslu by totiž tento krok mohl dávat ČEZu ekonomický smysl a především by se jednalo o rozvrstvení portfolia, které energetická společnost aktuálně nabízí. Společnosti hraje do karet také skutečnost, že již několik let vlastní malého virtuálního mobilního operátora Mobil od ČEZ, o němž jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, ale přesto generuje firmě nějaký ten zisk. Nemalou výhodou je i vedení optických drátů a datových vláken, které by zajistily takřka dokonalé pokrytí a silný signál.

Kromě těchto výhod ČEZ disponuje i několika páteřními mobilními sítěmi, které budují dceřinné společnosti jako je Telco Pro Services nebo Telco Infrastructure. Ty se starají nejen o budování infrastruktury a vedení drátů, ale také o zajišťování pokrytí v menších městech a vesnicích. Jednoduše řečeno, pro ČEZ by mohla by expanze do oblasti telekomunikací a především role čtvrtého operátora výhodná nejen z hlediska byznysu, ale také důvěry zákazníků. Zatím sice definitivní rozhodnutí o zúčastní se soutěže o kmitočty nepadlo, ale dá se předpokládat, že Daniel Beneš nakonec na nabídku kývne. Konec konců, byla to právě tato gigantická energetická společnost, která si vyjednala o poznání lepší podmínky aukce a především výhodnější vstup nového hráče na trh. Stejně jako ministerstvo průmyslu a obchodu, i ČEZ zaslalo na Český telekomunikační úřad seznam přání a požadavků. Počítá se tak s účastí i menších společností a takřka finální podoba soutěže zveřejněná minulý týden poskytuje energetické firmě vysokou šanci na úspěch.

Spekuluje se sice o tom, že politické struktury ČEZu v mnoha ohledech nahrály a vyžádaly si, aby společnost do soutěže vstoupila, ale podle Beneše se jedná o pouhé nepodložené spekulace. Firmě jde prý jen o to, aby se aukce mohli účastnit i menší hráči a nebyli limitováni a omezování zbytečnými regulacemi a normami. Jediný momentálně úkol ČEZu tak tkví v nalezení vhodného partnera, který by společnosti sekundoval zajišťování mobilních služeb. Ačkoliv totiž energetický gigant disponuje páteřními sítěmi, v oblasti samotných služeb ještě trochu tápe. Vyjednávání jsou ale podle Beneše běh na dlouhou trať a nezbývá než čekat, než se dozvíme podrobnější informace nejen o roli čtvrtého operátora, ale i o finálním obchodním partnerovi.