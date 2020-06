Apple chce udělat do svých budoucích iPhonů a Apple Watch větrací otvory

Pokud se zařízení přehřívá, jistě to není pro nikoho nic žádoucího. Skvělým řešením je samozřejmě otvor pro chlazení. Jenže pokud něco takového uděláte, zařízení rázem ztratí veškerou odolnost proti vodě. IPhone ani Apple Watch takový otvor nemají a razí raději cestu odolnosti proti zásahům zvenčí. To by se ale dle patentu s názvem „Inteligentní průduchy pro elektronická zařízení“ mohlo změnit.

Text patentu je jako obvykle dost zmatený. Nicméně hovoří o tom, že zařízení by mohla mít časem otvor, který by dokázal propouštět vzduch a zároveň by zabránil kapalině dostat se do útrob zařízení. Celý tento systém by mohl fungovat díky senzoru, který by kapalinu ihned rozpoznal, a otvor by uzavřel. Celý systém by zároveň umožňoval odsávat ze zařízení vlhkost, která se tam může vyskytnout. U podobných patentů je vždy dobré připomenout, že Apple vlastní značné množství patentových přihlášek, na nichž nemusí nikdy začít pracovat. Podobné průduchy by ovšem mohly samozřejmě zabránit přehřívání iPhonu či dovolit Applu dát do svých zařízení mnohem výkonnější čip. Tak či onak, na grafické znázornění patentu se můžete podívat na boku tohoto odstavce. Společnost s „vodou“ pracuje poměrně často. Nedávno jsme se například mohli dočíst o patentu, v němž se psalo, že by Apple Watch mohly časem odhalit, že se uživatel topí.