Apple se u soudu brání proti údajné krádeži patentů

Jablečná společnost má poslední dobou plné ruce práce s odrážením všemožných obvinění a žalob, které se na její hlavu snáší. Zatímco uživatelé si stěžují na zpomalování iPhonů a nekalé praktiky v App Storu, ostatní konkurenční výrobci naopak Apple obviňují z porušování patentů a kradení cizích zásluh. Jak je ale vidět, technologickému gigantovi konečně došla trpělivost a rozhodl se proti nepřiměřeným nařčením odvolat. První zastávkou tak je společnost Zeroclick, která před 5 lety zažalovala Apple za údajné zneužití patentu týkajícího se grafického rozhraní dotykových displejů.

V posledních několika týdnech a měsících se Apple snad jakýmsi obětním beránkem, do něhož se strefují nejen uživatelé se svými stížnostmi, ale i ostatní společnosti, které si chtějí přihřát polívčičku a vysoudit nějaké to odškodné. Jednou z nich je i společnost Zeroclick, která si nechala patentovat grafické rozhraní dotykových displejů a způsob, jakým jej uživatel ovládá. V roce 2015 tak došlo na soudní potyčku, kdy zmíněný výrobce zažaloval Apple za údajné narušení tohoto patentu a pochopitelně se dožadoval vyrovnání. Jablečné společnosti ale podle všeho došla trpělivost a proti nařčení se po letech ohradila. Po soudu tak požaduje okamžité zneplatnění patentů, což by v praxi znamenalo, že z toho Apple vyvázne bez jediného utraceného dolaru. Pomineme-li výdaje za právníky a dlouhou soudní tahanici, samozřejmě.

Zda se jedná o patentového trolla či nikoliv je otázkou, avšak společnost Zeroclick si patenty týkající se uživatelského rozhraní displejů nechala potvrdit již v roce 2010 a 2013, tedy ještě dlouho před tím, než k nějakému soudnímu sporu vůbec došlo. Apple se však hájí tím, že jsou oba patenty vágní, víceznačné a nelze je brát jako výhradní vlastnictví onoho výrobce. Zároveň jablečná společnost zmiňuje nepřesné výrazy a absenci přesných technických specifikací, které by nastínili, jak má celý koncept vlastně fungovat. Konec konců, ke stejnému závěru došel i soudce v roce 2017, a tak se jedná spíše o preventivní žádost, která má zamezit dalším případným sporům. Společnost Zeroclick navíc všechna práva těsně po tomto kroku převedla na doktora Nese Irvina, údajného vynálezce, který za oběma patenty stojí. Ten v listopadu 2019 založil další společnost a je tedy nasnadě, že se v budoucnu pokusí o další žalobu. Uvidíme, jak se s touto nepříjemnou patálií Apple nakonec vypořádá.