Apple čelí kuriózní žalobě. Má zaplatit 2 biliony dolarů za psychickou újmu a opravu iPhonu

Na hlavu Applu se poslední dobou sype jedna žaloba za druhou. Ač by si jeden mohl myslet, že salva během pandemie ustane, je tomu právě naopak a střelba do jablečné společnosti probíhá ze všech stran. Co si budeme nalhávat, většinou se jedná o opodstatněná obvinění, zejména kvůli zpomalování iPhonů nebo porušení patentů, avšak tentokrát tu máme kuriózní případ, který vás buď rozesměje, nebo rozpláče. Muž totiž žaloval Apple kvůli opravě iPhonu a dožaduje se odškodnění v hodnotě 2 bilionů dolarů s tím, že jeho psychická újma na zdraví je nedocenitelná.

Pamatujete si ještě na Pabla Escobara, co se snažil zničit Apple tím, že oblékl Samsung Galaxy Fold do zlatého kabátku a označoval ho za vlastní? Inu, pak věřte, že se ve Spojených státech najdou ještě šílenější a od reality odtrženější individua. Zářným příkladem je Raevon Terrell Parker, který se 1. června dostavil k okresnímu soudu a podal na Apple žalobu. To by ještě nebylo nijak zvláštní, podobnou kratochvíli vykonávají tisíce uživatelů, avšak Raevon svá obvinění stočil do poměrně pozoruhodné roviny. Společnost totiž údajně nařkl kvůli tomu, že místo aby mu opravila jeho iPhonu 7 a telefon navrátila, dala mu nový. Konkrétně žalobce zmiňuje Apple Store v Saint Louis, Galleria, kde si dotyčný nechal jeho smartphone opravit. Problém byl však v tom, že si muž údajně telefon vylepšil a zařídil mu nové funkce. Apple mu tak údajně jeho nápady ukradl a využil je pro vývoj iOS 12.

Raevon se chlubí například tím, že jeho telefon uměl přeskočit jisté procesy při zapínání a také dokázal komunikovat s ostatními zařízeními o poznání rychleji než ostatní iPhony. Ještě odvážnější tvrzení pak hovoří o tom, že dotyčný objevil funkci skupinového FaceTime a dožaduje se odškodnění. Jeho nápady totiž prý posloužily k vývoji iOS 12, na kterém si Apple namastil kapsu, a proto Parker požaduje kompenzaci v podobě 2 bilionů dolarů. Jeden bilion připadne na „ukradený“ iPhone 7 při opravě, zatímco druhý padne na nápady využité v nové verzi nového operačního systému. Raevon ale ve své výpovědi důkladně zmiňuje i svou psychickou újmu, která je „k nezaplacení“. Dohromady tak dotyčný požaduje 2 nevyčíslitelné biliony dolarů a hrdě se dožaduje svých práv. Inu, jak to tak vypadá, některým lidem zkrátka trochu šplouchá na maják a mohou být rádi, že se tomu soudce nakonec alespoň od srdce zasmál.