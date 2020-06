Do WhatsApp míří zajímavá novinka, která vám usnadní hledání starších zpráv

Facebook se poslední dobou mění pomalu k nepoznání a kromě designových úprav přináší i čím dál tím více inovativních nových funkcí, zejména pro své mobilní platformy a aplikace. Například Messenger v blízké budoucnosti čeká ověření totožnosti pomoci Touch ID a Face ID, zatímco WhatsApp se stalo z hlediska experimentů jakýmsi obětním beránkem. Právě tato komunikační aplikace se totiž z celého portfolia společnosti většinou dočká nových funkcí jako první a nejinak je tomu i nyní. Facebook totiž plánuje do chatu implementovat vyhledávání podle konverzací, což by usnadnilo používání a především pročítání starých zpráv.

Znáte ten pocit, když se přete s kamarádem či přítelkyní o něčem, co daný člověk kdysi v minulosti napsal, ale nyní to odmítá přiznat? V té chvíli se vám pochopitelně nechce projíždět celou konverzaci a hledat v dny nebo týdny starých zprávách. Naštěstí však Facebook přišel s řešením, které by mohlo tento problém odstranit jednou provždy. Vývojáři totiž testují novou funkci, jež by vám umožnila vyhledávat zprávy podle data, a to klidně i několik měsíců staré. Vedle chatu se vám zkrátka zobrazí jakýsi miniaturní kalendář, který stačí otevřít, vybrat datum a celá konverzace se automaticky přenese do daného časového úseku. V případě, že se chcete dostat „zpět do budoucnosti“ pak stačí nabídku zavřít, aniž byste museli náruživě scrollovat.

Další příjemnou novinkou bude i lepší správa datového uložiště a transparentnější informace o tom, kolik místa chat vlastně zabírá. Tuto informaci jste pochopitelně mohli vidět i dosud, avšak dostat se k ní bylo poměrně nepraktické a smazat přebytečné soubory takřka nemožné. Nyní se vše mění a budete mít jasný přehled o tom, které soubory jste kamarádům zaslali, zda existují duplikáty a kolik místa zabírají. Rozhodně se jedná o krok kupředu a nezbývá než doufat, že se dočkáme již v blízké budoucnosti. Facebook se totiž s žádným oficiálním datem zatím nepochlubil, avšak vzhledem k rychlosti aktualizací by to snad nemělo trvat déle než pár týdnů.